Lady Gaga y Doechii lanzan su nuevo canción para el estreno de "El diablo viste a la moda 2"

Lady Gaga y Doechii presentan “Runway”, tema central de la secuela de "El diablo viste a la moda". La canción se escuchó por primera vez en el tráiler oficial del film.
Lady Gaga y Doechii lanzaron “Runway”, el nuevo sencillo que funcionará como tema principal de la banda sonora de "El diablo viste a la moda 2", una canción producida por Bruno Mars y que se dio a conocer a través del último tráiler de la película.
La secuela retoma la historia del universo de la icónica comedia de 2006, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, que tuvo un fuerte impacto cultural y comercial en su estreno.
Una letra con impronta de pasarela
En el adelanto de la canción se escucha:
“De lunes a domingo / Puedo convertir una pista de baile en una pasarela / Súbele el volumen, date la vuelta…”.
El tema fue escrito por Gaga junto a un equipo de compositores que incluye a Andrew Watt, Henry Walter y D’Mile, entre otros.
Además de participar en la banda sonora, Lady Gaga tendrá una aparición en la película. Según se informó, sus escenas fueron grabadas durante su gira Mayhem Ball el año pasado.
La película, dirigida por David Frankel, suma nuevos nombres como Kenneth Branagh, Simone Ashley y Justin Theroux, entre otros, además del regreso de personajes originales.
El estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026, casi dos décadas después del lanzamiento de la primera entrega, que recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial.
comentar