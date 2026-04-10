Lady Gaga y Doechii lanzan su nuevo canción para el estreno de "El diablo viste a la moda 2"

“De lunes a domingo / Puedo convertir una pista de baile en una pasarela / Súbele el volumen, date la vuelta…”.

El tema fue escrito por Gaga junto a un equipo de compositores que incluye a Andrew Watt, Henry Walter y D’Mile, entre otros.

1200x800_miranda-andy-vuelven-encontrarse-diablo-viste-moda-2-1112428-111052 La secuela retoma la historia del universo de la icónica comedia de 2006, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

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Además de participar en la banda sonora, Lady Gaga tendrá una aparición en la película. Según se informó, sus escenas fueron grabadas durante su gira Mayhem Ball el año pasado.

La película, dirigida por David Frankel, suma nuevos nombres como Kenneth Branagh, Simone Ashley y Justin Theroux, entre otros, además del regreso de personajes originales.

Bruno-Mars-cr-2025-billboard-1548 La canción fue producida por Bruno Mars.

El estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026, casi dos décadas después del lanzamiento de la primera entrega, que recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial.