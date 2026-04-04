Advierten que en el primer trimestre del año se registraron más de 60 femicidios

Algunos de ellos forman parte de los 11 hombres que tras cometer el femicidio se terminaron suicidando. Y otro elemento a destacar es que seis de las víctimas murieron en contexto de narcocriminalidad, por su vinculación directa o indirecta con la venta y/o consumo de drogas.

Un reclamo que no cesa: basta de femicidios. Un reclamo que no cesa: basta de femicidios.

También se puntualizó que el 61 % de los agresores eran parejas o ex pareja de las mujeres asesinadas, con 37 casos, mientras que el resto tuvieron como "protagonistas" a familiares (10), conocidos/vecinos (3) y sin vínculo aparente (11).

Y como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para quien se encuentra en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la compartida con el agresor, donde se consumaron el 72% de los episodios (44), luego aparecen distintos lugares de la vía pública, ya sea calles, rutas o basurales, con 13 casos y otros domicilios con 4. Sobre las edades de la víctima se precisó que 26 de ellas tenían entre 31 y 50 años, 15 eran jóvenes (19 a 30), 9 se ubicaban en la franja etaria 51-65, 5 era adultas mayores (66 a 90), tres adolescentes, una niña y dos hechos se carece de datos.