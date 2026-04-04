Advierten que en el primer trimestre del año se registraron más de 60 femicidios

Así lo indicó el informe publicado por la asociación civil La Casa del Encuentro. Por los casos de violencia de género entre el 1º de enero y el 31 de marzo, 80 hijos se quedaron sin su madre.
En el primer trimestre de este año, se registraron 68 víctimas fatales de violencia de género en todo el país y 61 de esos casos correspondieron a femicidios, al tiempo que también se relevaron un total de 73 tentativas de crímenes de mujeres.
De acuerdo al informe difundido por el Observatorio "Adriana Marisel Zambrano", que dirige la asociación civil La Casa del Encuentro, entre el 1º de enero y el 31 de marzo de este año, 80 hijas/hijos perdieron a su madre y el 58 % de ellos son menores de edad, que debieron quedar al cuidado de sus familias, ya que en varios de los hechos, los homicidas fueron sus propios padres.
El dato estadístico dio cuenta que en los primeros tres meses de este 2026, se produjeron 60 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, un transfemicidio y siete femicidios vinculados de varones adultos y niños. El relevamiento también indicó que ocho de las víctimas habían radicado denuncias por los episodios de violencia de género que venían padeciendo y sobre cuatro de los hombres que se terminaron convirtiendo en sus femicidas tenían dictada una medida cautelar que les impedía mantener contacto con ellas.
Otros aspectos salientes y que se vienen repitiendo en cada uno de los informes mensuales que elabora La Casa del Encuentro es que tres de los femicidas pertenecen o formaron parte de fuerzas de seguridad, utilizando las armas de fuego provistas por el Estado para cometer los asesinatos.
Algunos de ellos forman parte de los 11 hombres que tras cometer el femicidio se terminaron suicidando. Y otro elemento a destacar es que seis de las víctimas murieron en contexto de narcocriminalidad, por su vinculación directa o indirecta con la venta y/o consumo de drogas.
También se puntualizó que el 61 % de los agresores eran parejas o ex pareja de las mujeres asesinadas, con 37 casos, mientras que el resto tuvieron como "protagonistas" a familiares (10), conocidos/vecinos (3) y sin vínculo aparente (11).
Y como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para quien se encuentra en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la compartida con el agresor, donde se consumaron el 72% de los episodios (44), luego aparecen distintos lugares de la vía pública, ya sea calles, rutas o basurales, con 13 casos y otros domicilios con 4. Sobre las edades de la víctima se precisó que 26 de ellas tenían entre 31 y 50 años, 15 eran jóvenes (19 a 30), 9 se ubicaban en la franja etaria 51-65, 5 era adultas mayores (66 a 90), tres adolescentes, una niña y dos hechos se carece de datos.
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