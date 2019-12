Pese a las insistentes preguntas de la movilera Cora Debarbieri, la ex de Claudio Paul Caniggia prefirió el silencio y no realizó ningún tipo de declaraciones. Mariana llega a la Argentina para enfrentar lo que es el juicio que le inició su ex marido, Claudio Caniggia.

La mediática se encuentra en litigio judicial por el divorcio y división de bienes con el ex futbolista, el cual aún no llegó a un acuerdo. Además, desde el ciclo que conduce Mariano Iúdica se comentó que Mariana estaría iniciando una relación sentimental con un importante banquero europeo. Pero lo que debe resolver es la separación de bienes con el Pájaro y ver si pueden terminar una larga batalla judicial y mediática.