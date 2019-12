Marina Calabró: "Mirtha Legrand es una tía incómoda"

"Es, como te diría, una tía incómoda. De esas tías que estás en una reunión o navidad y te salta con lo que menos esperas", dijo la chimentera

Luego de que en 2014 se difundiera un video en el que Mirtha Legrand cuestionaba duramente a Marina Calabró, la relación entre la panelista y la diva de los almuerzos nunca volvió a ser la misma. Al punto de que la periodista volvió a apuntar duramente contra la "Chiqui" e insistió en que no están reconciliadas. En ese sentido, Calabró aseguró que con Mirtha "está todo bien, ella dijo que nos habíamos reconciliado pero la verdad me enteré por la tele de eso, jamás me llamó y mucho menos fuimos a tomar un café".