¿Cuándo vuelve Guido Kaczka a la tele?: Todo lo que se sabe de su nuevo programa

Guido Kaczka, conductor histórico del prime time, asumirá un nuevo desafío en El Trece con “Es mi sueño”, un programa que buscará sostener el encendido en la franja más competitiva de la televisión abierta. El estreno está previsto para el 9 de marzo, de lunes a viernes a las 21:15, horario central donde el canal intentará disputar audiencia frente a propuestas como Gran Hermano Generación Dorada, que se emite por Telefe.
El ciclo combinará presentaciones artísticas con relatos personales y apunta a que los participantes no solo muestren su talento, sino también el recorrido y los sueños que los llevaron hasta el escenario. La idea es que el público conozca esas historias y acompañe el proceso de cada concursante.
El jurado, que estará integrado por cuatro figuras vinculadas a la música y al espectáculo, tiene confirmados a figura como Abel Pintos, quien ya tuvo experiencia en realities de talento, junto a Joaquín Levinton, cantante y líder de la banda Turf, y el referente del cuarteto cordobés, La Mona Jiménez.
A ellos se suma Jimena Barón, actriz y cantante, que regresará a la televisión en este rol. Desde el entorno del programa señalaron que la elección apunta a reunir miradas diversas para evaluar tanto la técnica como la conexión emocional de cada presentación.
Por otra parte, quedó descartada la participación de Ángela Leiva, quien explicó públicamente que prioriza proyectos personales en el exterior.
