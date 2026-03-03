¿Cuándo vuelve Guido Kaczka a la tele?: Todo lo que se sabe de su nuevo programa

Embed - ¡VUELVE GUIDO KACZKA! El lunes 9 de marzo prendete a la búsqueda de la nueva estrella de Argentina

El ciclo combinará presentaciones artísticas con relatos personales y apunta a que los participantes no solo muestren su talento, sino también el recorrido y los sueños que los llevaron hasta el escenario. La idea es que el público conozca esas historias y acompañe el proceso de cada concursante.

Un jurado con perfiles distintos

El jurado, que estará integrado por cuatro figuras vinculadas a la música y al espectáculo, tiene confirmados a figura como Abel Pintos, quien ya tuvo experiencia en realities de talento, junto a Joaquín Levinton, cantante y líder de la banda Turf, y el referente del cuarteto cordobés, La Mona Jiménez.

Embed - ¡VUELVE GUIDO KACZKA! En Puro Show revelaron dos de los jurados que tendrá "Es mi sueño"

A ellos se suma Jimena Barón, actriz y cantante, que regresará a la televisión en este rol. Desde el entorno del programa señalaron que la elección apunta a reunir miradas diversas para evaluar tanto la técnica como la conexión emocional de cada presentación.

Por otra parte, quedó descartada la participación de Ángela Leiva, quien explicó públicamente que prioriza proyectos personales en el exterior.