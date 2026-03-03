Aseguran que Andrea Del Boca está harta y se quiere ir de Gran Hermano urgente

“Hoy se cumple una semana, ella tomó posesión de la casa y se convirtió en la gran protagonista”, comenzó Guido Zaffora, al aire de DDM, el programa de Mariana Fabbiani, en las tardes de América. . “Es el mirador de la casa, la gran veedora”, puntualizó el periodista, al explicar la razón por la que la producción modificó la disposición del espacio. A consecuencia, la cocina ya no está en forma horizontal sino diagonal, lo que le permite a Andrea ubicarse allí y tener una visión prácticamente total del movimiento en la casa.

“Andrea del Boca no aguanta más a la gente, está con pibes muy jóvenes. Hay una situación de mucha tensión en la casa. La producción intenta limarla, pero está rota y cansada”, contó Guido, sobre el malestar que persigue a Andrea, por estas horas y que alarmó a todo el programa, considerando que desde que arrancó esta edición del reality show, de la participante que más se habla en programas de tele, streaming y radio es de ella.

Además, al malestar en la convivencia se sumaría un inconveniente de salud que a Del Boca le costó superar. La emblemática protagonista de telenovelas habría atravesado un inconveniente gastrointestinal dentro de la casa. La situación se habría hecho más compleja el uso compartido de un único baño.

¿HASTA CUÁNDO SE QUEDA ANDREA EN GH?

Tal cual negoció y arregló en el contrato que Andrea firmó previo a ingresar a la competencia de aislamiento y adaptación de convivencia, la vigencia de su estadía en la casa remodelada de GH sería por el transcurso de un mes. Y si bien la artista quedó con la producción de la competencia evaluar las condiciones y una posible renegociación por más tiempo, en principio tiene estipulado permanecer en el juego durante treinta días.

Sin embargo, dada las situaciones que a Del Boca la vienen incomodando, existe la posibilidad latente de que pida irse del reality show en cualquier momento. Despedirse de la audiencia durante algunas de las galas o, incluso, organizar una rápida partida a través de la puerta giratoriA habilitada para situaciones de "urgencia". ¿Qué resolverá? Veremos, veremos y pronto lo sabremos.