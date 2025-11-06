Marta Fort, hija de Ricardo, fulminó a Virginia Gallardo: "Se quemó sola"

“Me parece bastante de cuarta... Todos sabemos del trato que tenían como pareja. Era un uso acordado. Yo con ella tuve buena relación hasta hace algunos años. Por suerte, con mi papá se portó del todo bien", lanzó Martita, sin pelos en la lengua, en una nota con Puro Show, por El 13.

Luego, una de las hijas del recordado empresario chocolatero, reveló la interna detrás del documental El Comandante Fort, ficción de la que Virginia no fue parte. "Ella quiso cobrar por participar del documental, se quemó sola, aunque públicamente dijo que prefería no figurar para desligar su imagen”, aseguró.

"Ella dijo que no quería aparecer porque quería que lo desliguen de su imagen con él cuando después de eso hizo un programa entero de él y ahora esto. La felicito que pudo entrar en la política. Hace muchos años que mi papá no está, así que ahora podría aportar algo de ella...", cerró, categórica, Martita, dejando al descubierto su malestar con Gallardo, con quien supieron compartir tiempo como "familia".

EL POSTEO DE VIRGINIA QUE ENOJÓ A LA FAMILIA FORT

"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", publicó Virginia, en sus redes sociales, junto a una imagen con Ricardo, en las horas previas a las últimas Elecciones Legislativas 2025.

Su posteo se llenó de cometarios positivos como negativos. Entre los que más se destacaron remarcaron: "El comandante millonario tenía más empatía con los pobres que vos que te hiciste famosa por salir con él", "Dejá de colgarte de los muertos", "Qué raro, nunca se acuerda de él...", "Cuando te quisieron otra el documental (SIC) pero no te pagaban dijiste q NO xq vos estabas casada y con una hija y eso era parte del pasado PERO cuando hicieron un homenaje y te pusieron la guita dijiste que SI!!! Así que deja de colgarte de él... después dijiste que todos queremos ganar lo que gana un diputado/senador...ahora entiendo todo".