Fátima Flórez letal con Yuyito González: "Me parece muy de cuarta"

"Por las dudas, voy con bombacha de lata, porque las manos…", arrancó con todo Fátima al referirse al posible encuentro con Yuyito, en los premios Martín Fierro Latino, en clara referencia a lo que quedó guardado en su memoria... La entrevista que la rubia le hizo a Javier Milei, tiempo atrás, en su programa de Ciudad Magazine en donde González se mostraba efusiva en su acercamiento corporal al presidente de la Nación.

"Nunca le reclamé nada a nadie en mi vida... A mí me quieren todos. Hay mucha tilinguería en quienes se fijan si al resto también lo quieren", aseguró Flórez, con un "palito por elevación" contra Yuyito. "No me parece de buen ser humano...", definió la showman sobre el "comportamiento" de González con los cronistas que la quieren entrevistar en distintos eventos o a la salida de su programa, en la zona de Constitución.

"Me parece muy de cuarta... Somos todos laburantes y es importante el respeto al compañero", remarcó Flórez, intentando diferenciarse de las acciones públicas de González.

EL AGURIO PARA EL FUTURO AMOROSO DE FÁTIMA

Marcelo Polino quien, días atrás, aclaró cómo es la actual relación entre Fátima y Javier Milei, quienes siguen teniendo comunicación. “Ellos tienen buena relación y nunca perdieron el contacto y la comunicación”, dijo el periodista y compañero de teatro de Flórez.

Fátima Flórez, nota

Y Benito Fernández, una de los diseñadores de moda más conocidos del país, por su parte aseguró que Flórez y Milei conforman una pareja ideal. “A mí me gusta, me encanta. Creo que van a volver y que es una pareja sólida.No veo otra pareja para Milei y además ella es una bomba e impresionante como persona“, analizó.