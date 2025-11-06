MasterChef Celebrity: fue mucho para "el Peque" Schwartzman

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui decidieron los peores cuatro platos de la noche e hicieron pasar al frente Valentina Cervantes, Momi Giardina, Sofía Martínez y Eugenia Tobal.

"Cuatro platos que pasan desapercibidos, lo único que las salva a ustedes cuatro es que hay participantes que lo hicieron peor que ustedes" argumentó el chef repostero y les confirmó que seguían en el reality culinario por una semana más en el programa.

Luego fue el turno de Sofía Gonet, Emilia Attias y el Chino Leunis, y la opinión de Martitegui fue mucho más alentadora "La consigna era darle un giro a algunos clásicos, lo lograron. La consigna era usar productos argentinos pero sorprendernos, lo lograron. Son las tres luces al final del túnel de la noche, felicitaciones, siga así, este es el camino".

Por último, los tres jurados llamaron al frente a Luis Ventura, Alex Pelao, el Pequeño Schwartzman y Andy Chango y luego de las respectivas devoluciones -y de separar del pelotón al periodista y al humorista- Donato de Santis fue el encargado de anunciar el nombre del participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity y el tercer eliminado fue Diego "el Peque" Schwartzman.

"Dejas una pequeña huella, tu paso fue rápido, pero el peor plato es lo que realmente te deja afuera" le dijo el chef italiano, a lo que el pastelero confesó "A mí me da mucha felicidad tener un deportista de élite como vos en esta competencia, que te hayas animado porque te quiero mucho. Si llega a haber una revancha me encantaría que vengas nuevamente, porque para mí hay pequeño para rato ".

Por último, Germán Martitegui aseguró que "Fue muy lindo conocerte. Este plato te dejó afuera, pero para nosotros seguimos siendo parte de Masterchef y la verdad que te vamos a extrañar".

Después de escuchar las palabras de los tres chefs, el extenista no pudo contener las lágrimas y dijo "Primero agradecerle a todos, a ustedes tres que son espectaculares y me divertí un montón. Hoy el plato no salió, pero igual la pasé espectacular. Gracias Wan ya todos los chicos".