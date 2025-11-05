Johnny Depp en Argentina: qué viene a hacer y por qué eligió La Plata

Depp será recibido por su amigo Jorge Rodríguez, empresario y productor, con quien mantiene una amistad desde hace varios años. Su agenda incluye encuentros con la prensa, una avant premiere exclusiva y una serie de actividades vinculadas al arte y la dirección cinematográfica.

Captura-de-pantalla-2025-11-05-a-las-14.11.46.png Johnny Depp en su regreso a la dirección con “Modigliani, tres días en Montparnasse”.

Buenos Aires y La Plata

El martes 11 de noviembre se realizará la avant premiere de la película en el Cinemark de Palermo, donde estará presente el propio Depp junto al actor Riccardo Scamarcio y parte del elenco internacional.

El filme, que se estrenará el 13 de noviembre en todos los cines del país, marca el regreso del artista a la dirección después de casi 25 años.

En paralelo, La Plata será una de las paradas centrales de su visita. Allí brindará una masterclass junto a Scamarcio, centrada en la actuación y la puesta en escena, destinada a estudiantes y profesionales del cine.

Captura-de-pantalla-2025-11-05-a-las-14.11.11.png

La película y su historia

“Modigliani, tres días en Montparnasse” retrata tres jornadas en la vida del pintor italiano durante la Primera Guerra Mundial. Ambientada en el París de 1916, muestra los conflictos personales del artista y su lucha por encontrar un sentido a su obra.

El elenco está integrado por Al Pacino, Stephen Graham y Antonia Desplat, entre otros grandes actores.