Martes 13: se viene la serie de "Crystal Lake"

Aunque los detalles exactos de la trama de la serie se mantienen en absoluto secreto, se asegura que se tratará de una "precuela ampliada" y será escrita y producida por Bryan Fuller conocido por crear series como "Hannibal", "Star Trek: Discovery", "Star Trek: Voyager" y "Heroes" entre otras. Como garantía de la calidad, Victor Miller, escritor de la película original de 1980 , también será productor ejecutivo en "Crystal Lake".

Embed

"'Martes 13' es una de las franquicias de terror más icónicas en la historia del cine y nos morimos de ganas por revivir esta historia con nuestra próxima serie dramática 'Crystal Lake'", expresó la presidenta de contenido de entretenimiento de NBC Universal Television y Streaming, Susan Rovner.

"Estamos ansiosos por comenzar a trabajar con Bryan Fuller, un creador talentoso y visionario de quien he tenido el placer de ser un amigo y colaborador desde hace mucho tiempo, en esta versión actualizada para emocionar a los fanáticos de la franquicia desde hace mucho tiempo", añadió.

Victor Miller y su abogado, tuvieron una larga lucha judicial para conseguir los derechos de la película original "Martes 13", y finalmente en 2021, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito falló a favor de autor y le otorgó derechos estadounidenses sobre el guion, por lo tanto, no tienen la posibilidad de usar ningún elemento de las películas después de la original, que incluye la máscara de hockey de marca registrada de Jason, pero pueden explorar precuelas como será el caso de esta serie.

"Descubrí 'Martes 13' en la revista 'Monstruos Famosos' cuando tenía 10 años y he estado pensando en esta historia desde entonces", reveló el escritor y productor Bryan Fuller.

"Cuando se trata de horror, estoy encantado de explorar los terrenos del campamento de Crystal Lake con Susan Rovner, es simplemente la mejor en lo que hace. Es un placer y un honor volver a trabajar con ella", declaró sobre su trabajo con la presidenta de contenido de NBC Universal Television y Streaming

Embed

En la película original de "Martes 13" estrenada en 1980, Jason Vorhees es un chico que se ahoga en Camp Crystal Lake, es por eso que Pamela, su madre va a buscar venganza contra los supervisores, a los que culpó por la muerte de su hijo.

El film tuvo un presupuesto de US$550.000 y recaudó casi US$ 60 millones. Desde entonces hubo once películas más de la franquicia, incluidas "Jason X", "Freddy vs. Jason" y el reinicio de 2009.