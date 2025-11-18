Martín Fierro de Cable 2025: todos los nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas -APTRA- difundió las ternas para la ceremonia del jueves 27 de noviembre.
Comenzó la cuenta regresiva para la fiesta de los Martín Fierro de Cable 2025 al conocerse los nominados por parte de APTRA -Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina- y que se realizará el próximo jueves 27 de noviembre en el centro de eventos Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires.c
El la ceremonia que premia la producción del año 2024, contará con la asistencia de más de 800 invitados, contará con la tradicional alfombra roja para recibir a todas los protagonistas del cable.
Los nominados al Martín Fierro de Cable 2025
INTERÉS GENERAL DIARIO
+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
Nelson Castro (El corresponsal – TN)
NOTICIERO
El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
Último momento (CRÓNICA HD)
PANELISTA
Mariana Brey (C5N)
Nicolás Pizzi (TN)
Santiago Cuneo (Gps – A24)
COLUMNISTA ECONÓMICO
Alfredo Zaiat (IP)
Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
Sofía Diamante (LN+)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
PROGRAMA PERIODÍSTICO
A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
CRONISTA/MOVILERO
Adrián Salonia – (C5N)
Manuel “Manu” Jove (TN)
Rodrigo Porto (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
PROGRAMA ECONÓMICO
Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
Gps (Rolando Graña – A24)
Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
