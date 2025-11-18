MasterChef Celebrity: noche de medallas

Por primera vez en el certamen, Sofi Martínez ganó una medalla por segunda semana consecutiva, pero esta vez fue la dorada.
La periodista deportiva Sofi Martínez y el actor Agustín "Cachete" Sierra resultaron los ganadores de las medallas -por segunda vez- y junto con Valentina Cervantes, son los únicos participantes que han triunfado dos veces en las Noches de Beneficios de la presente temporada de "MasterChef Celebrity".
Al tratarse de la semana especial del jurado del reality culinario de Telefe, los participantes tuvieron que preparar -a ciegas, sin ver el plato del chef - un saltimbocca a la romana con alcauciles y salsa, según lo pidió Donato de Santis. Los concursantes pudieron ver cómo era el plato terminado, una vez que emplataron los suyos.
"No lo puedo creer, estoy en una buena racha" dijo Sofi Martínez al recibir la medalla de manos de la conductora de MasterChef Celebrity, la periodista ganó una medalla por segunda semana consecutiva y la dorada por primera vez. La situación de "Cachete" Sierra fue al revés, ya fue la presea plateada la que logró por primera vez.
Las medallas de esta temporada de MasterChef Celebrity:
El medallero de la Cuarta Temporada de MasterChef Celebrity:
