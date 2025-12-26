Cómo fue la Navidad de Susana Giménez en Punta del Este

Luego Mecha Sarrabayrouse, la hija de Susana, como Patricio Giménez, el hermano de la “Diva de los Teléfonos", compartieron en sus redes sociales imágenes de la noche.

Embed La Navidad de Susana Giménez en Familia pic.twitter.com/7c0MH80Tso — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) December 25, 2025

En medio de la celebración, Susana Giménez grabó a su hermano Patricio la cena familiar, luego un breve contratiempo al grabarse a ella misma, mostró a Patricio y expresó: “Pero qué lindo salís, muy bien. La luz hoy es espléndida”.

El video también mostró a su hermana Carolina Giménez Aubert y su cuñado, Diego Mejuto quienes dieron el presente en el convite.

Y la conductora reveló: “Carito una genia, preparó la mesa, la casa, la decoración. Increíble”. También aparecen Mecha Sarrabayrouse y Federico Giménez. Por último, fue la hija de Susana Giménez quién subió una dulce imagen del festejo a su cuenta oficial de Instagram.

Por qué Susana Giménez no participó de “Los Personajes del Año"

Susana Giménez, fue una de las grandes ausentes dentro de los seleccionados “Personajes del Año” de la Revista Gente. Si bien la diva fue una de las convocadas, decidió saltarse el evento por cuestiones personales.

Se mostró en sus redes sociales como nunca antes lo había hecho, confeccionando uno de los sillones de su finca de La Mary en Punta del Este. Lejos del glamour y de las luces de los reflectores, la conductora estaba con ropa de casa, un rodete en su cabello y sentada en el piso de su porche.

De esta forma, dejó en claro que prefirió priorizar los arreglos en su mansión a presentarse en la revista de Los Personajes del Año.

A través de una publicación que posteo en sus historias de Instagram, Susana fue filmada por una de sus amigas que también la acompañaba en su casa.