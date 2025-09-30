Martín Fierro: la reflexión de Rodolfo Barili sobre el triple femicidio

"En este momento en donde se apunta con el dedo a los que hacemos periodismo, es un buen ejemplo: los tres somos distintos. Hay tantos periodismos como periodistas", planteó Rodolfo, tras subirse al escenario y alzarse con el galardón en reconocimiento a su último año al frente de un programa que comparte noticias de actualidad.

"No hay ni buenos ni malos: distintos. Lo mejor que puede haber es un montón de opciones para que la gente elija. Yo seguiré creyendo siempre en el periodismo decente, de quienes se levantan a buscar la verdad y contarla", dijo el comunicador, con la voz en alto.

"Bancarse las consecuencias, sin censura previa. Creyendo en la ética que de debe rodear a la labor periodística”, compartió Barili, ante los colegas presentes y artistas del espectáculo, en la ceremonia realizada en el Hilton Hotel, en la selecta zona de Puerto Madero.

EL MENSAJE DE RODOLFO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

“Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerlo: no es esta. Si buscan sobres, al correo. Pero si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando a pibas, sin importar de qué lado de la General Paz: bienvenidos", lanzó Rodolfo, tras consagrarse con el premio.

Rodolfo Barili, nota Rodolfo recibió un galardón en reconocimiento a su trabajo en Labor periodística masculina.

“Esta es la pasión más linda del planeta, se los aseguro”, cerró Barili quien, por estos tiempos, cumple nada más ni nada menos que 32 años en la pantalla de Telefe, tras destacar que con una primera oportunidad que en su momento supo aprovechar, le significó “cumplir un sueño a un pibe del interior”.