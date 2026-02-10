MasterChef Celebrity: crisis y eliminación

El actor tuvo varios problemas, no sólo con el manejo de la proteína principal, sino también con los distintos ingredientes, a tal punto que estuvo a los gritos por la desesperación que le generó toda esta situación, algo parecido a lo que le pasó hace un par de días atrás, con el robo de su crema cuando tenían que hacer una torta arcoíris.

Después del mal trago, llegó el momento de la degustación con Miguel Ángel presentando su risotto de centolla ante Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Rodríguez le agradeció a La Joaqui por ayudarlo a emplatar a último momento y explicó que le metió ajo e hinojo al caldo para su risotto, por lo que Donato destacó que “se sentía más el ajo que la centolla”, entonces el jurado italiano le preguntó “en dónde se perdió” Miguel y este confesó que “cuando levantó la caja”.

“Quiero saber dónde te perdiste como para no lograr otra cosa que nos pueda sorprender. La centolla está pasadísima de cocción, el risotto está un poquito mejor… pero la centolla no está en este risotto” explicó Donato en su devolución. Damían Betular acotó que el hervor en el crustáceo fueguino es distinto al de otras especies, siendo un error que además se repitió en los platos de otros participantes. “La idea de ponerla arriba del arroz está bien, lástima que no tiene gusto” expresó el pastelero.

Para terminar, Germán Martitegui fue lapidario y le dijo que la centolla de Rodríguez estaba al nivel de una imitación similar al kanikama.

Los tres jurados decidieron que los peores platos eran los de Miguel Ángel Rodriguez y Marixa Balli y finalmente, terminaron salvando a la reina de la cachaca y dictaminando inclinándose por la salida del actor.

En la despedida, Damián Betular dijo que le pareció increíble ver al actor en persona, después de tantos años disfrutándolo a través de la pantalla de la televisión “En los equipos de cocina siempre hacen falta personas como vos porque sos el que rompe la mala onda y construye para que el equipo vaya para adelante” remarcó.

Donato de Santis recordó que constantemente escuchaban la voz del actor en las cocinas de Masterchef Argentina y Wanda Nara destacó que “Fue un lujo tener a un actor, humorista y artista impresionante como vos. Nos diste más de lo que esperábamos y fuiste muy generoso. Veníamos con un día malo y vos nos sacabas una sonrisa”.

Antes de dejar su delantal sobre la mesada, Miguel Ángel Rodríguez dijo unas palabras tan emotivas que terminaron haciendo llorar a todos sus compañeros de programa “Primero quiero decirles "gracias", como me enseñó mi mamá, y después si tengo que hablar de ellos, tendría que estar dos días. Este equipo es enorme y voy a estar agradecido siempre, y este elenco es una maravilla”, y para finalizar recordó a un grande de la escena “Chaplin decía que "un día sin risas es un día perdido", así que ríanse, que es un programa de televisión que está fantástico”.