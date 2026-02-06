MasterChef Celebrity: robo, insultos y una torta destruida

El problema fue por el uso del abatidor -punto de conflicto habitual- porque todos los participantes que quieren usarlo al mismo tiempo. Miguel Ángel parecía que no iba a tener complicaciones debido a que recibió la ayuda de Germán Martitegui.

Los minutos pasaron y el necesitó poner su crema en el abatidor para que se enfríe y para que se distinga de las demás le puso un papel dentro. Lamentablemente, alguno de sus compañeros hizo desaparecer la crema de Miguel Ángel desapareció y ese hurto desencadenó que él comenzara a los insultos por las cocinas de Masterchef Celebrity.

Rodriguez decidió terminar su torta con la poca crema que le quedaba en la manga pero, todavía faltaba lo peor porque los 6 pisos de la torta arcoíris que le exigió el pastelereo Damián Betular se derrumbaron sobre la mesada.

A pesar de lo que le acababa de pasar, Miguel Ángel Rodríguez se recompuso y como pudo agarró con sus manos toda la preparación para que intente recuperar altura y dejarla lo más presentable posible.

El popular actor contó todo lo que le pasó ante el jurado y expuso su denuncia “Yo tenía un montón de crema con un papelito adentro para identificarla. En el último momento, la crema necesitaba un shot de frío y la puse en el abatidor. Al no encontrarla, qué voy a hacer. ¡Desapareció! Nunca más apareció. Suerte que con lo que tenía en la manga pude terminarla” detalló.

Germán Martitegui le dijo que creía que Miguel Ángel había puesto todo en la manga y no en el abatidor, porque sería imposible haber terminado la torta. Sin embargo, Damián Betular aclaró que vio el bowl del actor cuando abrió el enfriador.

Tras la degustación, Donato de Santis aclaró que, más allá del gran problema estético, su preparación estaba muy rica y tenía mucho color. Por su parte, Damián Betular también le comentó al participante que él es bueno en las tortas, pero Germán Martitegui cortó con tanta dulzura y sentenció “¿Hay que subirle el ánimo acaso? No, chicos, para mí es un horror esta torta”.

El chef siguió con la devolución desfavorable “Todas las capas tienen una base tostada y se siente en el sabor, no ayuda en nada porque pierde lo untuoso del bizcochuelo. Y después lo de arriba es un mamarracho. Tenés que estar más concentrado la próxima. Y si te robaron las cosas es porque no las cuidaste”.