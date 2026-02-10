El motivo por el que Mirtha Legrand podría renunciar al canal Trece

El progreso profesional de Jimena terminó perjudicando a Mirtha, en su presente laboral. Y, como no es habitual en Chiquita, esta vez la figura del mundo del espectáculo- que está próxima a cumplir sus 99 años, a fines de febrero-, hizo catarsis al aire, y dejó en evidencia su gran enojo con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, las autoridades del canal, por quedarse sin su chef de confianza.

“Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, dijo, al aire, Mirtha, dejando en evidencia su malestar como así también la angustia que le genera el tema. Incluso, están quienes sostienen que habría presentado su renuncia al no obtener una respuesta por parte de las autoridades de la emisora. Algo que habría quedado en evidencia a través de unos chats.

“A mí me encanta que tenga su programa, pero también me hubiera gustado que continúe con este también”, reconoció Mirtha, en primera persona, al ser consultada por la ausencia de Jimena, en su nueva temporada de televisión que se extenderá, por lo menos, durante todo este 2026.

LOS MOTIVOS DEL CONFLICTO

Pero el problema es que los tiempos no dan. Porque dos cuestiones de logística puntuales. Por un lado, que ahora las emisiones de Mirtha ya no se graban en Kuarzo, un conocido estudio de tevé en el barrio porteño de Palermo. Pasaron a hacer en Constitución, donde está en canal para provechar los estudios de allá.

Mirtha chats los chats de Mirtha "amenazando" con renunciar a El 13.

Y, por otro lado, los horarios se superponen. El ciclo de Mirtha se graba los viernes a las 14 horas, por lo que a Jimena no le queda espacio libre para trasladarse y llegar a las grabaciones de Chiquita, considerando que entre un lugar y el otro hay una distancia importante. Por eso, Monteverde solo continuará con su nuevo proyecto culinario que empieza a las 14.45, de lunes a viernes.

