MasterChef Celebrity: con Nico Vázquez volvió "Casi Ángeles"

El protagonista y productor del éxito teatral "Rocky" expresó su felicidad por estar compartiendo pantalla con su querida amiga, después de tanto tiempo y bromeó con que era “el reencuentro más esperado por todos”.

“No podemos salir de los personajes hace 20 años” expresó Nico, al darse cuenta que la popular serie está próxima a cumplir dos décadas desde que salió al aire.

Emilia Attias y Nicolás Vázquez se dieron un fuerte abrazo y compartieron con sus compañeros algunas anécdotas de las grabaciones de "Casi Ángeles", como que la actriz generaba demoras en determinadas escenas porque era de carcajada fácil, sobre todo si le tocaban diálogos con él.

Más tarde, mientras todos cocinaban, Wanda Nara les pidió que recrearan alguna escena romántica de cuando eran Nico Bauer y Cielo Mágico en Casi Ángeles.

La actriz improvisó sobre la marcha y le dio de probar a Nico del ragú de cordero que estaba preparando llamándolo “Don Indi” -como lo hacía en la telenovela infantojuvenil- demostrando que tanto la química como las risas seguían intactas.

Nico Vázquez y Emilia Attias en Casi Ángeles

Nicolás Bauer (Nico Vázquez) era un arqueólogo aventurero que llega a la Mansión Inchausti para comprometerse con Malvina (Gimena Accardi), su novia, pero todo cambia cuando conoce a Cielo Mágico (Emilia Attias), una artista circense dulce y valiente. Si bien su primer encuentro fue caótico -Nico la confunde a Cielo con una ladrona y la persigue-, más tarde, en la fiesta de compromiso de Bauer con Malvina, Cielo termina suplantando a la novia, por lo que baila enmascarada con Nico dejándolo hechizado.

Su relación se profundiza cuando Cielo acepta un trabajo como mucama en la mansión, con el objeto de ayudar a los chicos explotados por Bartolomé Bedoya Agüero (Alejo García Pintos). Mientras Nico intenta convencerse de que su interés por ella es solo compasión, la realidad es que es un amor profundo que de a poco va a imponerse, algo que Malvina no va a permitir.