MasterChef Celebrity: una noche con trivia y torta

Julia Calvo, Emilia Attias, Andy Chango, Sofi Martínez, Alex Pelao, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez y Sofía "La Reini" Gonet entraron al estudio que estaba decorado con los colores patrios y entonces Donato de Santis les explicó que iban a valorar especialmente el trabajo en pareja además del individual. "Esta noche van a trabajar en duplas, y por supuesto que no los vamos a dejar elegir libremente, vamos a tener un minidesafío con Argentina como protagonista. Será a matar o morir" indicó Germán Martitegui.

Por su parte, el repostero Damián Betular anunció que prepararon una trivia sobre Argentina, con el objetivo de que respondan de a uno por vez y aquel que contestaba mal, quedaba eliminado automáticamente. El ganador se convertía en el ganador y tenía el poder de elegir las duplas de cocina .

Andy Chango fue el encargado de romper el hielo, completando la estrofa del tango "Mi Buenos Aires querido", Miguel Ángel Rodríguez acertó con las terminales de la línea 60 de colectivos, pero Alex Pelao fue el primero en ser eliminado al no saber completar la frase "1 peso pa' la birra" y argumentó que no es una expresión que se use en la provincia de Córdoba.

Sofi Gonet acertó con la letra B cuando le preguntaron sobre qué línea tiene la estación Juan Manuel de Rosas, Julia Calvo y Emilia Attias respondieron bien sobre la Casa Rosada y sobre la provincia de Salta "la linda", pero el siguiente traspié fue de la mano de La Joaqui, que no supo contestar quien popularizó la canción "La felicidad".

El momento más llamativo de la segunda ronda fue que la periodista deportiva Sofi Martínez se equivocó con una pregunta de fútbol. Wanda le pidió que dijera cómo se conoce popularmente al gol que Diego Maradona le hizo con la mano a Inglaterra y ella dijo "El gol del siglo" en vez de "La mano de Dios".

Pero las equivocaciones futbolísticas siguieron, porque Julia Calvo no pudo continuar la letra del tema "Muchachos"-la canción de La Mosca que popularizada en el Mundial de Qatar 2022- y La Reini no tenía ni idea sobre el significado de "Segurola y La Habana" .Emilia Attias abandonó cuando le preguntaron sobre el comienzo de la Constitución Nacional.

Miguel Ángel Rodríguez se consagró ganador de la trivia y tuvo el beneficio de armar las parejas para cocinar en la noche dedicada a la República Argentina.

Miguel Ángel Rodríguez y Reini.

Sofi Martínez y Andy Chango.

Alex Pelao y Julia Calvo.

Joaquín y Emilia Attias.

Una vez formadas las duplas, debieron preparar un plato para festejar el Día de la Patria en la Revolución de Mayo. El chef Damián Betular, oriundo de Dolores, el primer pueblo patrio- , presentó como ejemplo, la torta argentina que consta de 2 5 capas con dulce de leche y glaseado real.

Por suerte para los participantes les dieron 75 minutos para hacer la preparación, 15 más que los habituales, y también se anunció que habría doble salvado de cara a la Gala de Eliminación, al jugar en parejas.