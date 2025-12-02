MasterChef Celebrity: comida colombiana con Sebastián Yatra

El músico colombiano visitó las cocinas del programa que conduce Wanda Nara y brindó sus consejos para que los famosos encuentren el punto justo del sabor.
En la noche del primer lunes de diciembre, los participantes de "MasterChef Celebrity" fueron sorprendidos -en el estudio- con un camión repleto de verduras y frutas, para cocinar en la noche de beneficios de la séptima semana del reality culinario. Pero esa no fue la única sorpresa, porque recibieron en las cocinas la visita del cantante Sebastián Yatra para colaborar en un especial dedicado a la comida colombiana.
“Es mi colombiano favorito” dijo Wanda Nara al presentar al interprete que aseguró a los presentes, haber probado la famosa torta de manzana de la conductora del programa.
Sebastián Yatra aseguró que trabajó muchas ideas con el jurado y que “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero” confesando que su plato favorito son las alitas picantes.
A la hora de aconsejar a los participantes, el cantante colombiano fue categórico "Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa".
El chef Germán Martitegui fue más a lo técnico y explicó que la cocina de Colombia fusiona la lo tradicional con la española y la africana. “Van a tener que traer esos sabores”, les pidió a los famosos participantes.
Por su parte, Damián Betular les aclaró "Elegimos 3 platos típicos de Colombia y van a tener 60 minutos. Tienen la receta y la lista de ingredientes".
Antes de comenzar con los preparativos para cocinar, los famosos fueron llevados al mercado instalado alrededor de la camioneta con los colores de la bandera de Colombia, para que reconocieran la materia prima y la llevaran sobre su cabeza con las canastas típicas de Cartagena.
