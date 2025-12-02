MasterChef Celebrity: comida colombiana con Sebastián Yatra

“Es mi colombiano favorito” dijo Wanda Nara al presentar al interprete que aseguró a los presentes, haber probado la famosa torta de manzana de la conductora del programa.

Sebastián Yatra aseguró que trabajó muchas ideas con el jurado y que “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero” confesando que su plato favorito son las alitas picantes.

A la hora de aconsejar a los participantes, el cantante colombiano fue categórico "Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa".

El chef Germán Martitegui fue más a lo técnico y explicó que la cocina de Colombia fusiona la lo tradicional con la española y la africana. “Van a tener que traer esos sabores”, les pidió a los famosos participantes.

Por su parte, Damián Betular les aclaró "Elegimos 3 platos típicos de Colombia y van a tener 60 minutos. Tienen la receta y la lista de ingredientes".

Los platos colombianos de los participates:

Ajiaco con patacones y hogao, una sopa con crema, palta y alcaparras en base a papa, pollo y choclo: Ian Lucas, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo.

Antes de comenzar con los preparativos para cocinar, los famosos fueron llevados al mercado instalado alrededor de la camioneta con los colores de la bandera de Colombia, para que reconocieran la materia prima y la llevaran sobre su cabeza con las canastas típicas de Cartagena.