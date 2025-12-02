Maxi López tendrá reemplazo en Mascterchef Celebrity por unos días y será Yanina Latorre.,Se conoció quién reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: "Pasa a Telefe")}"\/>
El ex de Wanda Nara se vuelve por un mes a Suiza y ya consiguió que ocupe, con polémica incluida, su lugar en el certamen culinario.
Maxi López se vuelve a ir del país. El participante de MasterChef Celebrity dejará el concurso culinario por un tiempo por un viaje programado. Se volverá a Suiza el próximo 5 de diciembre para pasar las Fiestas de Fin de año con su esposa, Daniela Christiansson, su pequeña hija y su hijo que está a punto de nacer.
Incluso, el ex jugador de fútbol se reservó la fecha para participar del parto y del nacimiento de Lando, su segundo hijo, que tiene previsto llegar al mundo el próximo 27 de diciembre, horas después de la celebración de Navidad. Y Maxi estará de regreso en la Argentina el 5 de enero, en los primeros días del 2026.
Y su reemplazante, en esta oportunidad, en la competencia nocturna de Telefe será, nada más ni nada menos, que Yanina Latorre, conductora de SQP, en las tardes noches de América. La blonda aceptó el desafío de grabar por algunas semanas y mostrarse en el canal de las "pelotas" aunque sea "amante" de las ollas y las sartenes, como la mayoría de los participantes de la competencia.
En las últimas horas, Latorre tuvo de invitado en el piso de su programa a López y le consultó al exfutbolista sobre el origen de la propuesta que le realizaron: “¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, quiso saber, sin vueltas. Y Maxi aseguró: “A mí me pusieron el nombre y dije que sí”.
“Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar", aseguró Yanina. Y las especulaciones hablan de sus posibles cruces con Wanda Nara, conductora del envío, con quien suelen mantener una "tirante" relación. “Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil? Ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación. Dije que sí porque pensé que Maxi no quería volver, pero ahora veo que sí quiere y tengo que cuidarle el lugar”, advirtió, Latorre.
“Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...”, comentó, la también panelista de LAM. Y Maxi confirmó que su exesposa aprobó el reemplazo, aunque la relación entre las dos figuras permanece distante.
