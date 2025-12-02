Se conoció quién reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: "Pasa a Telefe"

Incluso, el ex jugador de fútbol se reservó la fecha para participar del parto y del nacimiento de Lando, su segundo hijo, que tiene previsto llegar al mundo el próximo 27 de diciembre, horas después de la celebración de Navidad. Y Maxi estará de regreso en la Argentina el 5 de enero, en los primeros días del 2026.

Y su reemplazante, en esta oportunidad, en la competencia nocturna de Telefe será, nada más ni nada menos, que Yanina Latorre, conductora de SQP, en las tardes noches de América. La blonda aceptó el desafío de grabar por algunas semanas y mostrarse en el canal de las "pelotas" aunque sea "amante" de las ollas y las sartenes, como la mayoría de los participantes de la competencia.

En las últimas horas, Latorre tuvo de invitado en el piso de su programa a López y le consultó al exfutbolista sobre el origen de la propuesta que le realizaron: “¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, quiso saber, sin vueltas. Y Maxi aseguró: “A mí me pusieron el nombre y dije que sí”.

REEMPLAZO POLÉMICO

“Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar", aseguró Yanina. Y las especulaciones hablan de sus posibles cruces con Wanda Nara, conductora del envío, con quien suelen mantener una "tirante" relación. “Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil? Ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación. Dije que sí porque pensé que Maxi no quería volver, pero ahora veo que sí quiere y tengo que cuidarle el lugar”, advirtió, Latorre.

Maxi López, nota Yanina Latorre será el reemplazo de Maxi López en Mascterchef Celebrity.

“Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...”, comentó, la también panelista de LAM. Y Maxi confirmó que su exesposa aprobó el reemplazo, aunque la relación entre las dos figuras permanece distante.