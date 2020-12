En la primera jornada tras su vuelta lo logró, al conseguir una estrella por presentar el mejor plato de la gala. Y este martes, volvió a repetir el galardón con una preparación muy elogiada por el jurado, sumando nuevamente una estrella que la pone en carrera para evitar la eliminación.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1341580490571194369 Claudia Villafañe se llevó la segunda estrella y emocionó a todos dedicándole este logro a Diego Maradona ❤ ¡Vamos Tata! #MasterChefArgentina pic.twitter.com/M5ySi2KwnB — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) December 23, 2020

En el momento de la definición, pasaron al frente los famosos que habían desarrollado los mejores platos: Claudia Villafañe y El Polaco. El jurado que tomó la decisión de otorgarle la segunda estrella de la semana a la empresaria que recibió todo el cariño de sus compañeros.

“No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje. Pero va para,-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó la mamá de Dalma y Gianinna, entre lágrimas. “Son tiempos muy movilizantes para mi y para toda la familia”, agregó muy emocionada.

Además:

Así fue el regreso de Claudia Villafañe a MarterChef Celebrity tras la muerte de Diego Maradona