¿A quién le rindió más la China Suarez, a Mario o a Moria?

La empresa ReseARch analizó cada uno de momentos televisivos, utilizando los datos oficiales suministrados por la empresa Kantar IBOPE Media.

image

El rating

El programa de Mario Daniel Pergolini logró un promedio de 7,12 puntos de rating, con un share de 12,96 % y un Minuto de Oro de 8,52, a las 23:58 del viernes 14 de noviembre. "Otro Día Perdido" no sólo fue lo más visto de El Trece, sino que superó a toda su competencia, incluso a Telefe que emitió un extracto del partido de la Selección Argentina Sub 17.

Captura de pantalla 2025-11-18 a las 12.14.37p.m.

Con respecto a "La Mañana con Moria", logró un rating promedio de 2,96 puntos -la medición más alta desde su debut el lunes 10- quedando en segundo lugar de la franja horaria, detrás de "A la Barbarossa", el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, que logró 3,7.

LA MA CON MO RAT

WhatsApp Image 2025-11-17 at 13.31.52

En cuanto a la cobertura nacional de los individuos que vieron las entrevistas, Mario Pergolini también superó a Moria Casán. En rating individuos únicos que vieron el programa fue de 1.211.277 contra 469.349 y en cobertura fue se 2.393.369 contra 984.365, siempre a favor de "Otro Día Perdido".

Captura de pantalla 2025-11-18 a las 12.15.01p.m.

LA MA CON MO SIMULADOR NAC

image

En cuanto a la composición de los espectadores que vieron la entrevista de Moria Casán a María Eugenia Suárez fue mayoritariamente femenina, y la mujeres de 50 y más se quedaron con el 70,41 %.

En cuanto al público masculino, fue más parejo en todos los segmento etarios, pero también el segmento de 50 y más -con casi el 29%- le ganaron al resto.