¿A quién le rindió más la China Suarez, a Mario o a Moria?

Las esperadas entrevistas de la actriz en los programas de televisión tuvieron diferentes resultados. Entérate en esta nota.
La China Suárez brindó entrevistas a dos programas de El Trece, el viernes 14 a "Otro Día Perdido" con Mario Pergolini y "La Mañana con Moria" con Moria Casán, este lunes 17 de noviembre. ¿Cuál de los dos ciclos logró sacar más rédito de la vista de la actriz?.
La empresa ReseARch analizó cada uno de momentos televisivos, utilizando los datos oficiales suministrados por la empresa Kantar IBOPE Media.
El programa de Mario Daniel Pergolini logró un promedio de 7,12 puntos de rating, con un share de 12,96 % y un Minuto de Oro de 8,52, a las 23:58 del viernes 14 de noviembre. "Otro Día Perdido" no sólo fue lo más visto de El Trece, sino que superó a toda su competencia, incluso a Telefe que emitió un extracto del partido de la Selección Argentina Sub 17.
Con respecto a "La Mañana con Moria", logró un rating promedio de 2,96 puntos -la medición más alta desde su debut el lunes 10- quedando en segundo lugar de la franja horaria, detrás de "A la Barbarossa", el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, que logró 3,7.
En cuanto a la cobertura nacional de los individuos que vieron las entrevistas, Mario Pergolini también superó a Moria Casán. En rating individuos únicos que vieron el programa fue de 1.211.277 contra 469.349 y en cobertura fue se 2.393.369 contra 984.365, siempre a favor de "Otro Día Perdido".
En cuanto a la composición de los espectadores que vieron la entrevista de Moria Casán a María Eugenia Suárez fue mayoritariamente femenina, y la mujeres de 50 y más se quedaron con el 70,41 %.
En cuanto al público masculino, fue más parejo en todos los segmento etarios, pero también el segmento de 50 y más -con casi el 29%- le ganaron al resto.
