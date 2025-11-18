Espectáculos |

¿A quién le rindió más la China Suarez, a Mario o a Moria?

Las esperadas entrevistas de la actriz en los programas de televisión tuvieron diferentes resultados. Entérate en esta nota.

La China Suárez brindó entrevistas a dos programas de El Trece, el viernes 14 a "Otro Día Perdido" con Mario Pergolini y "La Mañana con Moria" con Moria Casán, este lunes 17 de noviembre. ¿Cuál de los dos ciclos logró sacar más rédito de la vista de la actriz?.

La empresa ReseARch analizó cada uno de momentos televisivos, utilizando los datos oficiales suministrados por la empresa Kantar IBOPE Media.

image

El rating

El programa de Mario Daniel Pergolini logró un promedio de 7,12 puntos de rating, con un share de 12,96 % y un Minuto de Oro de 8,52, a las 23:58 del viernes 14 de noviembre. "Otro Día Perdido" no sólo fue lo más visto de El Trece, sino que superó a toda su competencia, incluso a Telefe que emitió un extracto del partido de la Selección Argentina Sub 17.

Captura de pantalla 2025-11-18 a las 12.14.37p.m.

Con respecto a "La Mañana con Moria", logró un rating promedio de 2,96 puntos -la medición más alta desde su debut el lunes 10- quedando en segundo lugar de la franja horaria, detrás de "A la Barbarossa", el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, que logró 3,7.

LA MA CON MO RAT
WhatsApp Image 2025-11-17 at 13.31.52

ADEMÁS: Martín Fierro de Cable 2025: todos los nominados

En cuanto a la cobertura nacional de los individuos que vieron las entrevistas, Mario Pergolini también superó a Moria Casán. En rating individuos únicos que vieron el programa fue de 1.211.277 contra 469.349 y en cobertura fue se 2.393.369 contra 984.365, siempre a favor de "Otro Día Perdido".

Captura de pantalla 2025-11-18 a las 12.15.01p.m.
LA MA CON MO SIMULADOR NAC

Además: Benjamín Vicuña, harto del conflicto con la China Suárez

image

En cuanto a la composición de los espectadores que vieron la entrevista de Moria Casán a María Eugenia Suárez fue mayoritariamente femenina, y la mujeres de 50 y más se quedaron con el 70,41 %.

En cuanto al público masculino, fue más parejo en todos los segmento etarios, pero también el segmento de 50 y más -con casi el 29%- le ganaron al resto.

SEGMENTOS

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados