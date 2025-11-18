Tinelli ya no hará su programa de streaming y explica por qué

691c96f93d44d__912x912

El comunicado llega tras las amenazas que recibió su hija Juanita, un hecho que llevó al conductor a correrse del foco mediático y a delegar la conducción temporal en José María Listorti. Desde entonces, el futuro del ciclo era incierto y generaba dudas entre los seguidores.

Un acuerdo con Carnaval Stream

Tinelli explicó que habló con el equipo de Carnaval Stream y que juntos definieron la pausa. Agradeció el apoyo recibido y aclaró que la suspensión no es definitiva. Su idea es volver con el proyecto el año próximo, con más energía y un equipo consolidado.

imagen-whatsapp-2025-11-18-las-120925_83f915ad

El futuro del conductor

En la misma publicación agradeció a quienes formaron parte del ciclo desde su lanzamiento del 23 de septiembre. Mencionó a colaboradores como Sabrina Rojas, Fede Bal, Pachu Peña y Carla Conte, además de sus hijas Candelaria y Juanita. También expresó que el streaming lo motivó a explorar caminos nuevos.

En su cuenta de X dejó un mensaje para sus seguidores, donde afirmó que valora el apoyo en este momento delicado. Mientras tanto, se estima que la segunda temporada del reality Los Tinelli avance como parte de su agenda para el 2026.