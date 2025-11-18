Tinelli ya no hará su programa de streaming y explica por qué

El conductor decidió frenar "Estamos de Paso", su ciclo en Carnaval Stream, y explicó que la prioridad será su entorno. Agradeció al equipo y anticipó un posible regreso el próximo año.
Marcelo Tinelli comunicó que su ciclo de streaming Estamos de Paso no continuará en lo que resta del año. La noticia se conoció a través de sus redes sociales, donde explicó que necesita tomarse un tiempo para ocuparse de situaciones familiares y personales que atraviesan un momento sensible. En su mensaje remarcó que hay etapas en las que el cuerpo y la cabeza piden bajar la intensidad y que esta es una de ellas.
El comunicado llega tras las amenazas que recibió su hija Juanita, un hecho que llevó al conductor a correrse del foco mediático y a delegar la conducción temporal en José María Listorti. Desde entonces, el futuro del ciclo era incierto y generaba dudas entre los seguidores.
Tinelli explicó que habló con el equipo de Carnaval Stream y que juntos definieron la pausa. Agradeció el apoyo recibido y aclaró que la suspensión no es definitiva. Su idea es volver con el proyecto el año próximo, con más energía y un equipo consolidado.
En la misma publicación agradeció a quienes formaron parte del ciclo desde su lanzamiento del 23 de septiembre. Mencionó a colaboradores como Sabrina Rojas, Fede Bal, Pachu Peña y Carla Conte, además de sus hijas Candelaria y Juanita. También expresó que el streaming lo motivó a explorar caminos nuevos.
En su cuenta de X dejó un mensaje para sus seguidores, donde afirmó que valora el apoyo en este momento delicado. Mientras tanto, se estima que la segunda temporada del reality Los Tinelli avance como parte de su agenda para el 2026.
comentar