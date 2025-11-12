Johnny Depp pensó que Wanda Nara era una empleada de limpieza del canal

Personas cercanas al actor, indicaron que Johnny Depp "pensó que (Nara) era una de las tantas empleadas de Telefé que le pidieron tomarse una fotografía como las empleadas de limpieza que justo en ese momento se estaban tomando selfies con él...poco antes de que fuera entrevistado por Verónica Lozano en su programa".

"En ese momento -agregaron- la conductora de MasterChef se coló cuando (Depp) estaba saludando a empleados del canal en los pasillos, antes de entrar al estudio de ´Cortá por Lozano´". "No sabía quién era Wanda Nara y no le cayó bien que sumara esa toma a su Instagram y le agradeciera "sus amables palabras" que Johnny Depp no le dijo ", añadieron.

La seguridad de Depp, al darse cuenta de que Nara no pertenecía al grupo de mujeres de trabajo del canal, hizo que el actor siguiera caminando rumbo a la entrevista exclusiva que tenía pactada con Lozano.

Wanda Nara aseguró en sus redes sociales un encuentro con la estrella de Hollywood y agradeció "las amables palabras" que habría tenido el actor con ella. "Él no la conoce, no sabía quién era", explican en el entorno de Depp.