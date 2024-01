Matías Alé: del "me gustaría enamorarme" a qué mujer lo conquistaría

Tras superar un brote psicótico con delirio místico, por el que estuvo internado en un psiquiátrico y alejado de los medios por unos años, el actor disfruta de ser movilero en Poco Correctos (Canal 13) y de hacer reír a la gente en el teatro con La Kermesse de la China.

Matías Alé 2.jpeg Matías Alé movilero de El Trece.

“Fue una etapa de aprendizaje, de crecimiento. Aprendí a darle importancia a la gente que estuvo cerca de uno en ese momento, a valorizar al trabajo y a mis compañeros”, contó Alé, quien mencionó que “mi vieja, su pareja y mi hermano” fueron claves para su recuperación.

“Fue un traspié de salud, que nos puede pasar a todos”, avisó y concluyó sobre el tema: “Lo importante es rodearse de familia, amigos, buenos profesionales y buena gente”.

Por otro lado, Alé contó que se animaría a volver a la pista del Bailando, donde estuvo en 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2014: “Me encantaría volver. Estuve en seis ediciones, pero me gustaría porque es una experiencia que está buenísima”.

Soltero y con ganas de enamorarse

“Estoy soltero y me gustaría enamorarme. Estoy en un momento en el que me gustaría compartir el presente con alguien, pero el tiempo dirá, no hay apuro”, reveló el actor de 46 años.

“Quiero una mujer que sea divertida, compañera, que sepa entenderme y a mi trabajo, que no es fácil: estoy de día con los móviles y de noche con el teatro que terminamos muy tarde, además de las notas y los compromisos”, agregó el galán.

Por último, Alé no descartó tener hijos o volver a casarse pero no está por ahora en sus planes. “No lo sé, por ahora estoy bien así y quiero disfrutar mi presente inmejorable. Trato de no pensar mucho en el futuro, si no en el presente y disfrutar el cariño de la gente, con la que charlo y me pasa muchísimas cosas lindas”.

La kermesse de la China: una obra para toda la familia

Alé volvió a hacer sketchs arriba de un escenario con “La Kermesse de la China”. La obra, del estilo revista, tiene un precio popular y se encuentra en el teatro Victoria de la calle Rivadavia de Mar del Plata.

Matías Alé 3.jpeg Matías Alé, uno de los protagonistas de La kermesse de la China.

Las interpretaciones de Alé, el humor del Mago Black, quien todo el tiempo hace reír al público, y la presencia de la vedette China Martínez, de una cantante y una banda de tres músicos hace completa a la obra.

“Es un music hall muy divertido y para toda la familia”, expresó el actor, que volvió a sonreír y a transmitir alegría alrededor del amor de la gente, que no se olvidó nunca de él, ni estando alejado de los medios.