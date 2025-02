Matías Martin blanqueó a su novia periodista

"Estoy en pareja, estoy muy bien, muy contento y muy feliz", comenzó diciendo en diálogo con LAM (América TV).

"¿Victoria?", quiso confirmar el cronista y Martin decidió hacer una broma al respecto: "Siempre es un triunfo, somos campeones del mundo".

Al tiempo que reconoció que el vínculo que tenían entre ambos fue mutando con el paso del tiempo. "Es amiga de mi compañera Emilse Pizarro, que labura conmigo hace varios años, así que ya nos conocíamos. Nos encontramos, habíamos charlado varias veces, nos encontramos y camina, fluye, va bien", explicó.

"Me recuesta porque vengo de 20 años de matrimonio, la palabra noviazgo me parece para chicos, para nenes y yo de nene solo me quedan mis hijos. Me cuesta mucho la etiqueta, siento que me acabo de separar, mi estado civil es ese: me acabo de separar. Sí, estoy en pareja, estoy contento", destacó el comunicador.

Además, señaló que si bien no charlaron el tema de la exclusividad, él se entrega a una sola persona: "Si estoy con alguien, estoy con esa persona, nadie obliga a nadie a nada, funciona para los dos lados. Lo que te pase en la vida contámelo y lo charlamos, pero hay una cuestión elemental".

En cuanto al ensamble de la familia, Martín concluyó señalando que "nos llevamos bien y bueno, hay que armonizar porque tenemos dos hijos, nos vemos los cuatro".

Matías Martín cerró una etapa en diciembre de 2023, cuando se confirmó su separación tras un largo matrimonio, del cual nacieron sus hijos Mila y Alejo. Ahora, con Victoria De Masi a su lado, el periodista parece estar escribiendo un nuevo capitulo en su vida personal