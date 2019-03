El destacado columnista de policiales C5N y Cortá por Lozano contó que el pequeño es hijo de Camila, la hija de su esposa Clarissa Antonini, con quien contrajo nupcias el año pasado. Como el niño perdió a su abuelo biológico al mes de nacer y él comenzaba a vivir con su actual mujer, lo adoptó como su nieto propio.

Szeta contó que Lucca nació con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y por eso durante sus primeros años fue acompañado por una asistente terapéutica. “En este marco fue a una escuela para chicos de 5 años, a un curso que tiene la particularidad de que tiene que ir con una asistente terapéutica. Elegimos un colegio sin conocer demasiado la problemática educativa de los chicos con alguna discapacidad o trastornos. Y la verdad es que nos equivocamos porque el colegio –cuyo nombre voy ocultar para preservar a los chicos que siguen yendo allí- nos dijo que Luca, en vez de ir 4 horas a turno completo, vaya la mitad. No hicieron nada por integrarlo, y la solución que encontraron fue recortando horas”, explicó.

Embed No soy el único. Somos miles. Luca no tiene colegio. Mañana en CABA empiezan las clases. Y a él no lo dejan arrancar. La desidia, la falta de formación, la falta de respeto, la falta de inclusión, lo dejan afuera. No soy el único. Somos miles — Mauro Szeta (@mauroszeta) 5 de marzo de 2019

Eso ya pasó, no importa, y lo dejamos pasar porque no reaccionamos a tiempo. Ahora nos enteramos que no te pueden recortar horas aunque te pongan cualquier excusa. Ahora surge otro problema más grave. Lucca, como todos los chicos con TEA tiene un diagnóstico que va cambiando, mutando, y ahora dictaminaron que tiene Asperger. Al dictaminar eso, la gente que lo trata nos recomendó que lo cambiemos a un colegio más especializado. En ese marco, lo anotamos en un liceo privado, en Capital Federal. Este colegio nos entusiasmó con que había vacante y después la comunicación se cortó con el colegio. Cuando logramos comunicarnos, nos dijeron que les había llegado el diagnóstico del colegio anterior y que no lo aceptaban porque era un niño agresivo", relató el periodista.

“Le dijeron a Camila, textual, ´mami, el nene no va en el estilo que va el colegio´. El problema de fondo es que tiempo pasó y nos quedamos sin vacante, que es la misma problemática que les toca a muchos. Más a los chicos que sufren discapacidad o trastornos. Y pasa que hoy, que es el día en que empiezan las clases los colegios privados de Capital Federal, y estamos tratando de ver si una escuela pública tiene vacante, pero la respuesta de todos es ´es demasiado tarde, no hay vacante´. No lo vieron, no lo entrevistaron, no se encontraron con él, sino que se basaron en un papel que les enviaron de un colegio en el que no lo trataron como debían”, relató.

Szeta contó que cuando hizo pública la situación, le “explotó el teléfono” con propuestas pero él se centró en contar que hay miles de chicos que atraviesan la misma situación. “El sistema no está preparado para incluir, como pasa en todo el país. Hay gente copada que se entrena para incluirlos y después el sistema se encarga de excluirlos”, dijo.

"Luca no está empezando las clases por todo este sistema perverso", concluyó.

Escuchá la entrevista completa a continuación: