Maxi López reveló la verdadera razón por la que volvió al país: "Operaran a mi hijo..."

“Vengo porque el mayor de mis hijos tuvo una lesión importante, por lo que estoy para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos", se sinceró Maxi, en su llegada al país, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sobre la real razón por la que decidió pisar tierra nacional y quedarse acá, por un tiempo.

"En cuanto a lo laboral, tengo buena onda con los productores (de Masterchef Celebrity), Wanda está involucrada, pero todavía no hay nada porque quiero enfocarme en la operación de Valentino”, puntualizó el empresario deportivo, que está instalado en Suiza y que espera a su segundo varón, para los próximos meses.

"Después veremos, la última vez que vi a los chicos fue en enero y quiero enfocarme en eso. Seguramente, luego me sentaré con el productor, que es amigo y tenemos buena relación. No puedo confirmar nada”, dijo el ex jugador de fútbol, frente a las cámaras de tevé, sobre las versiones de que estaría confirmada su participación en Mastecchef Celerbity, el certamen de cocina que conducirá su ex.

PASO A PASO

"Yo vengo a ver a los nenes y después veremos, porque no sé cuántos días me quedo en el país”, advirtió Maxi, con una agenda abierta para su estadía en Argentina, sin fecha regreso confirmada aún. “Pasa más que nada para optimizar el tiempo con mis hijos, a quienes extraño mucho y no los vi ahora en el verano. Apenas me pude hacer una escapada, me vine”.

Maxi López, nota López con sus 4 hijos, 3 de ellos fruto de su matrimonio con Wanda Nara.

"Va a depender de cómo va a estar la operación de Valentino. En base a eso, veremos. Quiero que salga todo bien, organizar eso y luego voy a estar más tranquilo para decidir”, dijo López, puntualmente sobre la posibilidad de que sea parte del programa que Telefe prepara para su prime time.