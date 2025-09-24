Claudia Cardinale: la muerte de una diva

Claudia Giuseppina Rose Cardinale nació en La Goleta, puerto de Túnez, el 15 de abril de 1938, hija de sicilianos que mudaron sus pequeños negocios al extranjero, "la Cardinale" fue una de las divas más queridas por el público italiano, que logró un éxito extraordinario trabajando con los directores más prestigiosos de todo el mundo.

Desde "Los desconocidos de siempre" ('I soliti ignoti', en 1958), la primera película de Mario Monicelli, hasta sus últimos trabajos con directores jóvenes, Claudia Cardinale realizó más de 150 películas, pero fue más conocida por encarnar la pureza juvenil en “8½” el filme Federico Fellini, en la que coprotagonizó junto a Marcello Mastroianni en 1963.

Se convirtió en un icono de lo italiano gracias a sus colaboraciones con los directores locales más importantes, como Luchino Visconti, Luigi Comencini, Marco Ferreri y Blake Edwards. Tuvo varias experiencias en Hollywood, pero luego dejó ese proyecto de lado.

La lista de premios recibidos por Claudia Cardinale también es larga, Premios David di Donatello por "La chica con la maleta" ("La ragazza con la valigia") de Valerio Zurlini, en 1961 y "El día de la lechuza" ("Il giorno della civetta") de Damiano Damiani, en 1968, Cintas de Plata, el Oso de Oro honorífico en el Festival de Cine de Berlín de 2002 y el León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia de 1993.

"Claudia Cardinale es un talento y una maravilla del inmenso semillero del cine italiano de los años 60, sin peros ni reservas. Un abanico infinito de interpretaciones, desde la comedia hasta el western, desde el drama hasta el cine de gánsteres" afirmó el periódico italiano "Il Fatto Quotidiano".