Camilota, hermana de Thiago Medina, rompió en llanto tras un llamado del hospital

“Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro sobre su vida, por favor se los pido, con una mano en el corazón, Dios va a hacer un milagro sobre su vida. Pongamos a Thiago en oración. Dios va a tocar sus dos pulmones, los necesitamos a ustedes con esa fe y ese amor”, comenzó Camilota, en imágenes, en el que se la ve totalmente quebrada por la actualidad en la salud del ex participante de Gran Hermano.

“Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”, compartió Daniela Celis, expareja del joven y madre de 2 hijas en común, sobre uno de los momentos más complejos de la realidad de su hermano, a casi 2 semanas de ingresar al centro médico producto de un severo accidente de tránsito.

“Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”, enuncia, por su parte, el último parte médico que dio a conocer el hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, donde Thiago lucha por su vida.

LAS HORAS MÁS DIFÍCILES PARA THIAGO

Thiago se encuentra internado en terapia intensiva desde la pasada noche del 12 de septiembre, cuando sufrió un brutal choque con su moto en General Rodríguez, luego de que su cuerpo impacte contra un auto Corsa. Según un testigo del tremendo accidente vial, la ambulancia llegó a los 40 minutos al lugar para asistirlo. Y antes de que lo subieran para ser trasladado, Medina gritó: “No me quiero morir, tengo dos nenas chiquitas”.

En los últimos días, el ex participante del reality show de Telefe fue intervenido quirúrgicamente donde le repararon hueso por hueso con un implante de cada costilla rota, reparando así su parrilla costal. Si bien el paso por el quirófano fue exitoso, con el correr de las horas la salud de Thiago se volvió a complicar a consecuencia de un episodio de “injuria pulmonar”.