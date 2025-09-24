La Voz Argentina: cómo quedó el Team Miranda!

Los cruces fueron Emiliano Villagra vs. Joaquín Martínez con el tema "Perfume de carnaval", Sofía Verna vs. Eugenia Rodríguez que interpretaron "(You make me sent like) A natural woman” y Thomas Guzmán vs. Pablo Cuello con "Porque yo te amo".

Embed

Ale Sergi y Juliana Gattas nombraron ganadores a Joaquín, Sofía y Pablo, por lo que los tres perdedores de las batallas -Emiliano, Eugenia y Thomas- tuvieron que prepararse rápidamente para volver a cantar una canción a solas. Pero esta vez, su destino quedó en manos del puntaje que les pusieron los otros coaches: Lali Espósito, Luck Ra y Soledad Pastorutti.

Eugenia deslumbró con “And I am tell you I’m not going” , una canción de Tom Eyen y Henry Krieger para el musical “Dreamgirls”, y logró ser la artista con mayor puntaje, al siguiente salvado fue Emiliano, que se lució con su versión de "Honrar la vida", la icónica pieza de Eladia Blázquez.

Embed

El participante que quedó eliminado fue Thomas Guzmán, que brindó una última actuación en "La Voz Argentina" cargada de potencia y emotividad con su versión "Ojalá que no puedas" el popular tema de Cacho Castaña.

"Nos despedimos de alguien que fue enorme todo lo que hizo. Se dijo todo de él y seguramente su carrera va a seguir y la va a romper toda" expresó Nico Occhiato cuando despidió cantante eliminado del talent show de Telefe.

Cómo quedo el Team Miranda!, después del Tercer Round