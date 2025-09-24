Zaira Nara hizo una inesperada "Yo soy la verdadera Tatiana"

"Yo me llamo Tatiana... Soy Zaira Tatiana Nara. Soy yo la Tati Nara, existe, es real. Yo no entiendo en verdad, a quien se le puede ocurrir poner 2ese término y ese nombre para lo que lo utilizaron", planteó Zaira, al aire del streaming Rumis.

"A mí la familia me dice ´tati´. Mi papá me dice ´dulce tatun´. Maxi López el otro día me dijo ´hola, tatu´. Y mi hermana dice: ´no le digas Tatiana´", expresó Nara, en tono de grito, para reproducir la forma en la que Wanda se enoja cuando la llaman así.

"Maxi se llama Maximiliano Gastón López y la familia le dice Gastón. Estamos re locos que usamos los segundos nombres", reconoció la modelo. para luego, adentrarse, en el vínculo que tiene con sus ex parejas: "yo no dejo de seguir a mis ex. Aparte, me quedaría sin seguidores. O sea, de los que sigo, la mayoría son mis exs. Con todos terminé muy bien. La clave es la sinceridad".

ZAIRA HABLÓ DE SU NUEVO CUÑADO

"Me gusta que mi hermana este feliz y la acompaño en todas sus decisiones...", dijo Zaira, al responder so re si le gusta el nuevo candidato de su hermana, Martín Migueles. "No opino de la vida privada de mi hermana pero hoy la veo muy contenta... Yo estoy sola, en un momento de mucha libertad, de introspección", dijo Nara, sobre su presente amoroso.

"Estoy disfrutando de un momento de mi vida que anhelé mucho tiempo. Tenía ganas de, una vez en mi vida, estar sola, soltera, por decirlo de alguna forma. Toda mi vida estuve de novia y estoy en el momento de descubrirme a mi misma, en este nuevo rol de mamá con chicos que son chiquitos y que llevan un montón de tiempo. Estoy contenta de no estar en pareja y, por un buen tiempo, mantenerlo así".