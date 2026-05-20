Camilo vuelve a Argentinay toca en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza

El cantante colombiano confirmó su regreso al país con el “Camilo Tour 2026” en el que presentará canciones de su último disco "Cuatro"
Después de agotar dos funciones en el Movistar Arena durante 2025, Camilo volverá a la Argentina con una nueva gira internacional que lo tendrá nuevamente frente al público local. El artista colombiano se presentará el próximo 25 de octubre en el estadio de Villa Crespo como parte del “Camilo Tour 2026”, una serie de shows con la que recorrerá distintos países de América.
Las entradas para el recital en Buenos Aires estarán disponibles exclusivamente a través de la web oficial del Movistar Arena. La preventa para clientes BBVA comenzará este jueves a las 13 :00y ofrecerá la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. La venta general arrancará el viernes 22, también desde las 13:00, con todos los medios de pago habilitados.
El tour llega después de una etapa de fuerte crecimiento para el cantante, que viene de reunir miles de personas en sus últimos recitales en el país. Según informó la productora, el nuevo espectáculo incluirá canciones inéditas, una puesta renovada y un recorrido por los temas más populares de su carrera.
Entre ellos estarán “Vida de rico”, “Tutu”, “Índigo”, “Ropa cara” y “Manos de Tijera”, además de material de su último disco, “Cuatro”. En ese trabajo, Camilo profundizó una mezcla de pop latino con ritmos tropicales y letras atravesadas por historias personales y vínculos afectivos.
“El amor, la familia y la celebración compartida siguen siendo el corazón de sus shows”, señalaron desde la organización del tour.
La fecha en Buenos Aires será parte de un tramo especial de la gira en el país. Luego del recital en el Movistar Arena, Camilo continuará con presentaciones en otras ciudades argentinas.
El 30 de octubre tocará en Rosario; el 31 se presentará en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes; y el 2 de noviembre cerrará el recorrido nacional en el Arena Maipú de Mendoza.
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