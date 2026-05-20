Camilo vuelve a Argentinay toca en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza

Entre ellos estarán “Vida de rico”, “Tutu”, “Índigo”, “Ropa cara” y “Manos de Tijera”, además de material de su último disco, “Cuatro”. En ese trabajo, Camilo profundizó una mezcla de pop latino con ritmos tropicales y letras atravesadas por historias personales y vínculos afectivos.

“El amor, la familia y la celebración compartida siguen siendo el corazón de sus shows”, señalaron desde la organización del tour.

La fecha en Buenos Aires será parte de un tramo especial de la gira en el país. Luego del recital en el Movistar Arena, Camilo continuará con presentaciones en otras ciudades argentinas.

El 30 de octubre tocará en Rosario; el 31 se presentará en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes; y el 2 de noviembre cerrará el recorrido nacional en el Arena Maipú de Mendoza.