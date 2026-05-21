Agustina Cherri confesó cuál fue el momento más triste de su vida y por qué

CAMBIO DE PARADIGMA

"Y mi vida no va por ahí. Digo, la verdad es que mi carrera es extraordinaria. Viví, hice todo lo que quise hacer, me retiro. Y si cuando vuelvo no estoy en ese lugar es porque aproveché ese tiempo de no estar presente para hacer otra cosa. Yo estoy acá y estoy ahora y nunca voy a ser más joven que hoy", compartió Agustina, sobre las dudas que se le generaron al momento de tomar la decisión de alejarse de todo.

CHERRI-DESTACADA Agustina con Silvia Bidueiros, su mamá.

"Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para cuidarme y después no estar tratando de atajar cosas y decir “tengo que reparar lo que me dejé estar”? No, es frenar, hacer una pausa. Y estoy feliz con mi decisión, muy feliz. Y mi mamá está bien, que también es importante decirlo. Por suerte, mamá superó absolutamente toda la enfermedad", cerró, Cherri.