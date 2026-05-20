Grietas en una iglesia histórica y polémica por el megatemplo mormón en Buenos Aires

Jorge García Cuerva el arzobispo porteño vinculó los daños en la iglesia colonial con las obras en Viamonte y alertó sobre los riesgos de nuevas construcciones en la manzana histórica.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó su preocupación por las grietas aparecidas en la iglesia de Santa Catalina de Siena y advirtió sobre el impacto que podría generar la construcción del megatemplo mormón proyectado en la misma manzana histórica del microcentro porteño.
“Si el peatonalizar la calle Viamonte ha generado este tipo de rajaduras, no quiero ni imaginarme lo que puede generar otra edificación importante en la misma manzana”, afirmó durante una misa celebrada este mediodía en el atrio del templo, ubicado en la esquina de San Martín y Viamonte, en pleno microcentro porteño, luego de que la iglesia debiera cerrar sus puertas por riesgo estructural.
Desde el jueves pasado, las autoridades eclesiásticas denuncian la aparición de decenas de grietas en el edificio construido en 1745 y atribuyen los daños a las obras de peatonalización impulsadas por el Gobierno porteño.
García Cuerva sostuvo que la preservación del patrimonio histórico debe ser prioritaria en una manzana de origen colonial. “Mi postura ha sido siempre la misma: si bien el terreno de al lado es un terreno privado, vendido a un privado, creo que en una manzana colonial no es bueno ningún tipo de construcción. Si fuese una iglesia católica, tendría la misma opinión”, señaló.
El arzobispo explicó además que este tipo de edificaciones históricas requieren cuidados especiales por sus características estructurales. “Hay que tener en cuenta que estos edificios coloniales no tienen cimientos y, por lo tanto, requieren una preservación mucho más cuidadosa que cualquier otro tipo de construcción”, remarcó.
La polémica en torno al proyecto del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días volvió a tomar fuerza la semana pasada, cuando la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar que frenaba la construcción del edificio religioso de 36,5 metros de altura, previsto a pocos metros del monasterio más antiguo de la Ciudad y de la iglesia de Santa Catalina.
Frente a las nuevas rajaduras, el Gobierno porteño decidió suspender provisoriamente las obras de peatonalización en Viamonte. García Cuerva confirmó que mantuvo conversaciones con Jorge Macri y que este jueves recibirá al secretario del área responsable de la obra. “Nuestra postura es clara: queremos preservar este Monumento Histórico Nacional, un templo de 1745”, afirmó.
Desde la Ciudad aseguraron que antes del inicio de los trabajos se realizó un relevamiento técnico y sostuvieron que las fisuras detectadas son preexistentes, una versión que rechazan desde el Arzobispado. Según indicaron las autoridades eclesiásticas, existen fotografías de 2024 que demostrarían que las grietas no estaban antes del comienzo de las obras.
Durante la homilía, García Cuerva también defendió el valor histórico y cultural de Santa Catalina. Recordó que incluso Bernardino Rivadavia consideraba al templo como uno de los monumentos más importantes de Buenos Aires y sostuvo que preservar esos edificios implica cuidar las raíces de la ciudad. “No todo lo pasado y todo lo anterior es viejo y hay que destrozarlo. Muy al contrario, nos construimos sobre nuestro pasado”, expresó.
El arzobispo también mencionó el valor arqueológico del terreno lindero donde se proyecta el megatemplo mormón. Señaló que allí existen registros de dos cementerios históricos, uno perteneciente a las hermanas dominicas y otro de familias afroamericanas, lo que según sostuvo, obliga a extremar las medidas de preservación y respeto patrimonial.
El monasterio de Santa Catalina fue fundado hace 281 años por las hermanas dominicas y es considerado uno de los edificios religiosos más antiguos de la Ciudad. Por sus puertas ingresaron las tropas inglesas durante las invasiones de 1807 y también tuvo un rol destacado durante la epidemia de fiebre amarilla. “Ver el templo con esas rajaduras duele”, resumió García Cuerva.
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