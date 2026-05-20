Grietas en una iglesia histórica y polémica por el megatemplo mormón en Buenos Aires

Jorge García Cuerva.jpg Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires.

El arzobispo explicó además que este tipo de edificaciones históricas requieren cuidados especiales por sus características estructurales. “Hay que tener en cuenta que estos edificios coloniales no tienen cimientos y, por lo tanto, requieren una preservación mucho más cuidadosa que cualquier otro tipo de construcción”, remarcó.

La polémica en torno al proyecto del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días volvió a tomar fuerza la semana pasada, cuando la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar que frenaba la construcción del edificio religioso de 36,5 metros de altura, previsto a pocos metros del monasterio más antiguo de la Ciudad y de la iglesia de Santa Catalina.

El Gobierno porteño suspendió las obras de peatonalización por riesgos

Frente a las nuevas rajaduras, el Gobierno porteño decidió suspender provisoriamente las obras de peatonalización en Viamonte. García Cuerva confirmó que mantuvo conversaciones con Jorge Macri y que este jueves recibirá al secretario del área responsable de la obra. “Nuestra postura es clara: queremos preservar este Monumento Histórico Nacional, un templo de 1745”, afirmó.

Embed DOBLE AMENAZA PARA SANTA CATALINA. El monasterio de 300 años, lugar del bautismo de fuego del Regimiento de Patricios cerró por daños estructurales atribuibles a obras de peatonalización en Viamonte, mientras el GCBA habilita a su lado una torre de oficinas y un templo mormón. pic.twitter.com/3esERm21u9 — Basta de Demoler (@BastadeDemoler) May 19, 2026

Desde la Ciudad aseguraron que antes del inicio de los trabajos se realizó un relevamiento técnico y sostuvieron que las fisuras detectadas son preexistentes, una versión que rechazan desde el Arzobispado. Según indicaron las autoridades eclesiásticas, existen fotografías de 2024 que demostrarían que las grietas no estaban antes del comienzo de las obras.

Durante la homilía, García Cuerva también defendió el valor histórico y cultural de Santa Catalina. Recordó que incluso Bernardino Rivadavia consideraba al templo como uno de los monumentos más importantes de Buenos Aires y sostuvo que preservar esos edificios implica cuidar las raíces de la ciudad. “No todo lo pasado y todo lo anterior es viejo y hay que destrozarlo. Muy al contrario, nos construimos sobre nuestro pasado”, expresó.

El arzobispo también mencionó el valor arqueológico del terreno lindero donde se proyecta el megatemplo mormón. Señaló que allí existen registros de dos cementerios históricos, uno perteneciente a las hermanas dominicas y otro de familias afroamericanas, lo que según sostuvo, obliga a extremar las medidas de preservación y respeto patrimonial.

El monasterio de Santa Catalina fue fundado hace 281 años por las hermanas dominicas y es considerado uno de los edificios religiosos más antiguos de la Ciudad. Por sus puertas ingresaron las tropas inglesas durante las invasiones de 1807 y también tuvo un rol destacado durante la epidemia de fiebre amarilla. “Ver el templo con esas rajaduras duele”, resumió García Cuerva.