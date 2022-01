Tras esta repercusión, Mica Tinelli se vio obligada a aclarar sus proyectos a futuro y mediante un video publicado en sus redes sociales despejó las dudas.

“Voy a responder lo siguiente, porque me ponen ‘éxitos en esta nueva aventura’, ‘buen viaje’...”, comenzó Mica.

“Me volví de Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, pero todavía no me voy para México a ver a Lichi. Falta un poco, porque antes tengo un viaje, que lo tengo planeado hace un montón", continuó.

“Y también después me tengo que organizar con los perros, que los voy a llevar”, agregó la diseñadora de moda que aún no terminó de definir la mudanza que realizará para instalarse en Tijuana con Lisandro López. “Gracias igual a todos los que me desean suerte, pero ya les voy a ir contando todo, obvio, voy a compartir con todos ustedes como lo hago siempre”, concluyó la hija del conductor Marcelo Tinelli.