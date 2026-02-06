Mirtha Legrand ya tiene sus invitados para la cena del sábado

image

Sin dudas, la presencia de Patricia Bullrich -senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, referente de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad- será uno de los platos fuerte de esta emisión de "La Noche de Mirtha". Además, la Chiqui contará con la participación de los periodistas Nicolás Wiñazki -TN y Radio Mitre- y Guadalupe Vázquez -LN+- para analizar la realidad nacional.

El mundo del espectáculo y la cultura estará presente de la mano de Edith Hermida -actual conductora de "Bendita TV", en El Nueve, tras la salida de Beto Casella-, y la periodista Pía Shaw -actual panelista de "A la Barbarossa" (de Telefe) y "SQP" (de América TV)-.

Mirtha Legrand, regresa a la Ciudad de Buenos Aires después de sus especiales en Mar Del Plata, para realizar su tradicional programa y junto a las figuras más relevantes de la política, el espectáculo y deporte de Argentina.