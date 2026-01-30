Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este sábado 31 de enero, a las 21:30 y por la pantalla de El Trece, la gran diva de la televisión recibirá al recordado conductor Juan Alberto Mateyco -radicado en la Ciudad de Córdoba-, la cantante Marcela Morelo -que esta revistando sus éxitos en duos memorables- y los actores Noelia Marzol -protagonista y productora del espectáculo "Bloody Tango"- y Rodrigo Noya -uno de los protagonistas de la obra “El Secreto”-.

image

Por su parte, el domingo 1 de febreo, pero desde las 13.45 en El Trece, Juana Viale reunirá en su #mesaza al actor y político radical Eugenio "Nito" Artaza -uno de los protagonistas de la comedia "Passion, la marca del engaño"-, el actor y productor Matías Alé, -responsable de "Asia Caliente" y "Función Imposible"-, la actriz Florencia Torrente -una de las protagonistas de la obra "Mi amiga y yo""-, la cantante Lowrdes Fernández -integrante del grupo Bandana- y el actor Guillermo Arengo -integrante del elenco de "La Cena de los Tontos"-.

image

Mirtha Legrand y Juana Viale transmitirán sus últimos programas de la temporada veraniega desde un tradicional hotel de la Ciudad de Mar del Plata. Estos ciclos son una producción de StoryLab -de Nacho Viale, nieto de "La Chiqui"- para El Trece.