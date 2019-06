Uno de los primeros agradecimientos fue para su hija Marcela Tinayre que la reemplazó durante ese tiempo: "Un beso para Marcela y un aplauso para ella, fue maravillosa en la conducción, con su simpatía, le dio otra impronta al programa, muchas gracias", dijo emocionada la conductora.

Mirtha agradeció a todos aquellos que la saludaron, especialmente con mensajes de whatsapp y en especial al presidente Mauricio Macri "que nos está viendo", dijo. Del mismo modo, tuvo palabras de elogio para los médicos que la atendieron, como así para las enfermeras que estuvieron a su lado, tanto en el sanatorio, como luego en su casa.

Recordó más adelante que el lunes pasado se cumplieron 51 años del comienzo de los almuerzos y las nominaciones para los premios Martín Fierro que se entregarán esta noche, reiterando que no va a estar presente: "lo llamé al presidente de Aptra, Luis Ventura, y le dije que no voy a ir porque es una ceremonia muy larga y las nominaciones que tengo se entregan muy tarde, casi a la madrugada. Ese es el motivo por el que no voy a concurrir".

En otro momento del programa, Mirtha recordó a Lucho Avilés, fallecido ayer y también sostuvo que aún no está totalmente bien: "hoy hace 27 días de la operación, pero quería estar aquí. Perdí casi 6 kilos y no los pienso recuperar", sostuvo entre risas.

Sin embargo, cuando Luciana Geuna -una de las invitadas- le preguntó como sobrellevó esta internación dijo que fue "muy duro, muy duro -casi al borde del llanto-, pero pude salir adelante con el cariño de mucha gente, incluso de gente que pensé que no me quería".

Mirtha Legrand volvió a la televisión tras haberse sometido a una intervención quirúrgica el domingo 12 de mayo por una obstrucción intestinal. Además de Geuna, en la mesa estuvieron Facundo Manes, Paulo Vilouta, Violeta Urtizberea y Matilda Blanco. El programa se desarrolló en un estudio repleto de flores que le enviaron por su vuelta a la conducción.

Finalmente, agradeció a los invitados que la ayudaron a volver al programa, dijo la tradicional frase de despedida y anunció a los invitados de hoy en el regreso a los almuerzos.

