Morena Rial le hizo frente a las críticas por su actuación en Bailando

"¡Qué linda noche, por más críticas, comentarios negativos o insultos la pase increíble! ¡Estoy tranquila porque dejé lo mejor de mí, no soy bailarina, no lo voy a ser nunca, hace dos meses parí y realmente es un esfuerzo enorme!", escribió, haciendo referencia al nacimiento de su hijito Francesco Benicio, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni.

"¡Estoy feliz de haber podido participar y dejar lo maximo posible! ¡Gracias a todos por los comentarios, buenos o malos! Gracias a los que me acompañaron. GRACIAS TOTALES", cerró More, feliz por su paso por el ciclo de Tinelli.

La performance de Morena llamó la atención, no por lo bueno, y ayer Pampito, uno de los cronistas del Diario de Mariana, contó lo que para él fue uno de los motivos de la falta de sincronización en el baile.

"Como no está más la barra en ShowMatch, me cuentan de Laflia que Charlotte y More Rial llegaron con bolsas de supermercado chino, en las que había botellas", reveló el periodista. Y agregó: "Hicieron una previa tipo boliche antes de salir. Se copetearon". "¿Quién las vio entrar con eso?", preguntó la conductora. "Gente de la producción. Fue muy evidente porque llegaron con las bolsas", contestó el panelista.

Como era de esperar también algunas famosas aprovecharon el momento para pegarle un palito a Jorge Rial, su papá, quien siempre habla de los demás. Yanina Latorre aprovechó su análisis sobre el baile de Morena para darle un tremendo palito a Rial, con quien la guerra mediática está declarada. "¿Por qué nadie se animó a decirle a Morena ‘bailaste mal’?. No es un pecado decírselo. ¿Le tienen miedo al padre? De verdad lo estoy preguntando. Angel, fuiste el único que le dijiste ‘es horrible’, y que fue horrible. Y no es por Morena, pero fue feo. El jurado le tiene miedo a Rial. Capaz tengan miedo de que más adelante les haga algo", lanzó la panelista, lapidaria con el conductor de Intrusos.

Lo cierto es que Morena no pasó una buena noche y tendrá el duelo como para poder salir adelante en un baile que ya la tiene segura en la sentencia.