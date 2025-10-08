Novedades en la guerra por la sucesión de APTRA: "Haremos la fórmula Ventura-Ventura"

"Voy a ser presidente de APTRA y le voy a dar un consejo a Pilar (periodista quien se viene postulando públicamente para el cargo en la Asociación).... Si no quiere pasar un papelón en las elecciones que no se presente, no tiene chances", aseguró Facundo, en diálogo con Vamos las chicas, el programa de Mercedes Corderó, en el Canal de la Ciudad.

"Yo hago porque amo la entidad y quiero verla seguir creciendo como lo está haciendo... A Pilar pregúntenle cuantas veces va a APTRA al año, yo voy todos los días y no lo hago para ser presidente", apuntó Ventura hijo, categórico, sobre el rol que ocupa su colega en la entidad que entrega los famosos Premios Martín Fierro.

"Hace unos 15 días tuve una charla con mi padre... Me dijo que para las próximas elecciones (serán en diciembre de 2027) quiere presentar la fórmula Ventura Ventura. Yo le dije que es lo mismo que venimos haciendo y me dijo que no, que sería sería diferente. El quiere que yo me postule como presidente y que el sea el vice", adelantó Facundo, sobre una fórmula que ya está empezando a generar enojos y controversias entre los afiliados.

FACUNDO HABLÓ DEL PRESENTE DE MORE RIAL

Facundo se crió casi a la par de Morena Rial porque sus padres -Luis y Jorge-, durante muchos años, fueron amigos, compañeros de trabajo y socios comerciales en algunos proyectos periodísticos. Y si bien ahora Facundo no tiene contacto directo con la influencer -por estos días presa en el penal de Magdalena-, sigue el presente de la joven a través de una amiga en común.

"Sé que el fin de semana Jorge se encargó de ir a un supermercado y comprar todo lo que necesita Morena. Y se encargó del traslado para hacérselo llegar. Morena le mandó un mensaje a Luis (su padrino) a través de su abogado, yo fui el intermediario", contó Facu. "No sé si mi viejo está de acuerdo porque me dijo: 'Estoy para los velorios, pero nunca para los cumpleaños'".