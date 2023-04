Moria Casán habló sobre la legalización del trabajo sexual en Argentina

En Socios del Espectáculo (El Trece) fueron a buscar a La One sobre el reflote que tuvo el conflicto por la herencia de Rusconi y la forma en la que Galotti se refirió a Soriano, a lo que respondió: "¿Gato? Y será... Qué se yo, no sé. Es divino ser gato, amo, amo las gatas. No estigmaticemos a los gatos de alta clase, ni siquiera a las putis café con leche, estamos todas para servir al prójimo y para entretenerlo".

"¿Te gustaría que en Argentina se legalice la prostitución, como en muchos países que se pagan impuestos?", le preguntó el notero del programa de espectáculos.

"Obvio, obvio, obvio. Incluso, quiero que en Ámsterdam no se saquen las vidrieras, que parece que las iban a correr a las putis... No, no, no, las putis son necesarias, son esenciales. Cuidado con las putes, eh, abrirse de piernas no es fácil y entretenerlos a ustedes tampoco, y ustedes siempre nos necesitan", respondió Moria de manera contundente.

El posteo de Moria Casán en el Día Mundial del Pene

Moria, conocida por su humor desenfadado, quiso sumarse a los comentarios en redes sociales en alusión al Día Mundial del Pene, que se festejó el pasado 26 de abril.

"En el Día Internacional del Pene quiero rescatar sus dos funciones, la de micción y la sexual. Y a la penetración sexual, como pauta procreativa, mi clítoris, que sería mi pene femenino, mi falo, que es un órgano exclusivo de placer, te saluda”, señaló La One en su celebrado posteo.

A su vez, siguiendo en esta misma publicación, agradeció al miembro masculino por "haberme dado a Sofía Gala Castiglione", su hija con el fallecido actor y director teatral Mario Castiglione.

"En el 84 hizo dentro de un gran pene un monólogo vanguardista escrito por él, donde lo resignificaba, más allá de tamaños, circunferencias, glandes y medidas”, cerró la Casán.