Moria Casán y Georgina Barbarossa se amigaron por TV

La One explicó qué sintió al reencontrarse con Barbarossa en la ceremonia de APTRA “Con vos, que hace tiempo que no te veía, lo que sentí fue abrazarte y sentir lo que te dije. Fue absolutamente genuino, sin postura, con el programa más a la vista y más expuesto. No buscaba repercusión. Me salió realmente abrazarte porque cuando te vi y abracé, nunca te dejé de querer” .

Moria 2

Las palabras de La One provocaron el llanto inmediato de ambas conductoras y mientras en los estudios de Telefe y El Trece aplaudían la reconciliación, Moria intentó descontracturar el momento con una de sus típicas frases “Ahora van a decir estas dos viejas chotas que lloran” bromeó entre risas y lágrimas.

Georgina también habló del peso emocional que cargó durante todos estos años “Para mí fue muy lindo encontrarnos. En una época estaba muy enojada y no te saludaba” reconoció y la respuesta de la lengua karateca no tardó en llegar con una frase que desató carcajadas y terminó de romper el hielo entre ambas figuras “Era una pared. Era como una columna egipcia”.

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La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y fue celebrada por colegas, periodistas y televidentes, que destacaron la emoción genuina del momento. Después de años de declaraciones cruzadas y silencios incómodos, Moria y Georgina volvieron a mirarse cara a cara, lejos de los escándalos.