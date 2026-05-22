Moria Casán y Georgina Barbarossa se amigaron por TV

Las conductoras de El Trece y Telefe fueron las protagonistas de un histórico dúplex televisivo en el cual limaron sus asperezas y abrieron su corazón.
Después de 26 años de distanciamiento, silencios y viejas heridas, las conductoras Moria Casán y Georgina Barbarossa protagonizaron un emotivo reencuentro televisado en vivo, que terminó entre lágrimas y una confesión inesperada “Nunca te dejé de querer”.
La histórica charla -mediante un dúplex entre “La mañana con Moria” por El Trece, y “A la Barbarossa” en Telefe- llegó cuatro días después del abrazo que ambas se dieron el lunes 18 de mayo, en la entrega de los Premios Martín Fierro, donde sorprendieron a todos al dejar atrás una enemistad que llevaba más de dos décadas.
“Me da mucha felicidad este reencuentro. No puedo creer que estemos atravesadas por la pantalla” expresó Moria apenas comenzó el intercambio televisivo. Del otro lado, Georgina escuchaba visiblemente emocionada, mientras los panelistas de ambos programas seguían atentos una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos televisivos del año.
La One explicó qué sintió al reencontrarse con Barbarossa en la ceremonia de APTRA “Con vos, que hace tiempo que no te veía, lo que sentí fue abrazarte y sentir lo que te dije. Fue absolutamente genuino, sin postura, con el programa más a la vista y más expuesto. No buscaba repercusión. Me salió realmente abrazarte porque cuando te vi y abracé, nunca te dejé de querer” .
Las palabras de La One provocaron el llanto inmediato de ambas conductoras y mientras en los estudios de Telefe y El Trece aplaudían la reconciliación, Moria intentó descontracturar el momento con una de sus típicas frases “Ahora van a decir estas dos viejas chotas que lloran” bromeó entre risas y lágrimas.
Georgina también habló del peso emocional que cargó durante todos estos años “Para mí fue muy lindo encontrarnos. En una época estaba muy enojada y no te saludaba” reconoció y la respuesta de la lengua karateca no tardó en llegar con una frase que desató carcajadas y terminó de romper el hielo entre ambas figuras “Era una pared. Era como una columna egipcia”.
La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y fue celebrada por colegas, periodistas y televidentes, que destacaron la emoción genuina del momento. Después de años de declaraciones cruzadas y silencios incómodos, Moria y Georgina volvieron a mirarse cara a cara, lejos de los escándalos.
comentar