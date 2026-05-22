Internaron a Christian Petersen: la familia niega cuestiones psiquiátricas

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Por su parte, el hermano del empresario gastronómico, Roberto Petersen, en diálogo con la periodista Maribel Leone, explicó: “Chris está en el Hospital Alemán sólo para regular toda su medicación por la condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos”.

“Hace cuatro meses que está bien, mejora de a poco su estado de salud. Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico y demás, no es cierto”, cerró el familiar.

La primera versión que había trascendido en las últimas horas de este jueves indicó que el ex jurado televisivo habría presentado un fuerte cuadro de alucinaciones: habrían conseguido estabilizarlo y trasladarlo a un pabellón psiquiátrico.

El antecedente que preocupa

Christian Petersen había sufrido en diciembre otro episodio de salud que lo tuvo internado 26 días en terapia intensiva. Se diagnosticó como una falla multiorgánica, sin darse demasiados detalles.

Luego el chef recordó los minutos previos a su descompensación, mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes: “Estaba entrenado para subir”.

Después de regresar a su hogar, el 5 de enero, Petersen conversó con el periodista Juan Etchegoyen y repasó cómo fueron los instantes previos a la descompensación. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo“, señaló.

En relación con el entrenamiento que había realizado antes de la travesía, el cocinero sostuvo: “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre". Además, durante la entrevista agregó: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

Christian-Petersen-1-2-620x464.jpg La internación del chef Christian Petersen generó atención mientras no se difunden partes médicos oficiales.

Sobre las distintas versiones que circularon en las últimas semanas acerca de lo sucedido, Petersen aclaró: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

También trascendió cuál habría sido el motivo clave por el que Christian Petersen logró sobrevivir tras sufrir la descompensación en el volcán Lanín.

En el comunicado difundido en aquel momento desde la cuenta oficial de Instagram del chef, se detalló que inicialmente el cuadro de salud “parecía sencillo”, aunque luego se comprobó que revestía mayor gravedad.

El texto remarcó que fue fundamental la rápida reacción de una de las personas que acompañaba a Petersen durante el ascenso. Gracias a esa intervención, el cocinero pudo ser trasladado a un centro médico a tiempo, lo que terminó siendo determinante para salvarle la vida.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, puntualizaron en ese momento los familiares del chef.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, puntualizaron en ese momento los familiares del chef.