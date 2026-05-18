Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro

Santiago del Moro reunió a las tres figuras en el escenario y protagonizaron uno de los momentos más ovacionados de la gala.
La entrega de los premios Martín Fierro 2026 dejó una de las imágenes más comentadas de la televisión argentina con la reconciliación en vivo entre Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa. El inesperado momento ocurrió durante la gala cuando Santiago del Moro invitó a las tres figuras a subir al escenario y dejó atrás años de cruces mediáticos, rivalidades y diferencias públicas. Frente a colegas y artistas, las actrices se abrazaron y sellaron el encuentro con besos y muestras de afecto.
“Todos amamos la televisión, todos laburamos de esto”, expresó Del Moro mientras las tres divas se acercaban al escenario en medio de una fuerte ovación. El conductor también recordó su vínculo profesional con cada una y destacó el aporte que hicieron al espectáculo argentino a lo largo de sus carreras. La escena generó sorpresa entre los invitados y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados de la ceremonia realizada el lunes por la noche.
Durante el encuentro hubo gestos de complicidad y humor entre las protagonistas. “Te amo, te amo”, le dijo Carmen Barbieri al conductor, mientras Moria Casán y Georgina Barbarossa se mostraban distendidas y sonrientes. Del Moro incluso bromeó con un “pico de a cuatro”, aunque finalmente el beso fue lanzado hacia las cámaras. Las tres artistas terminaron bajando del escenario tomadas de la mano y entre aplausos de los presentes.
El conductor también aprovechó el momento para elogiar especialmente a Moria Casán y remarcar su influencia histórica dentro del mundo del espectáculo y el periodismo de espectáculos. “Todos los que hemos hecho programas de espectáculo tenemos que rezarle a la estampita de Moria”, afirmó antes de cerrar uno de los segmentos más emotivos de la noche. La imagen de las tres figuras unidas volvió rápidamente viral en redes sociales y quedó como una de las postales más fuertes de los Martín Fierro 2026.
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