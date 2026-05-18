Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro

Las tres divas en el escenario: el momento de la reconciliación

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Santi del Moro logró lo impensado: el abrazo entre Moria, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri.#MartinFierro pic.twitter.com/hKZ7S28u7d — emi (@eeemiliano) May 19, 2026

El conductor también aprovechó el momento para elogiar especialmente a Moria Casán y remarcar su influencia histórica dentro del mundo del espectáculo y el periodismo de espectáculos. “Todos los que hemos hecho programas de espectáculo tenemos que rezarle a la estampita de Moria”, afirmó antes de cerrar uno de los segmentos más emotivos de la noche. La imagen de las tres figuras unidas volvió rápidamente viral en redes sociales y quedó como una de las postales más fuertes de los Martín Fierro 2026.