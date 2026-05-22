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Gran Hermano Generación Dorada: 12 votos para una placa negativa

Doce de los jugadores "originales" pasaron por el confesionario para armar la nueva placa negativa que dejó abierta la posibilidad de un versus explosivo.

Una nueva Gala de la Nominación se realizó el jueves 21 de mayo, en la decimotercera semana de competencia de Gran Hermano Generación Dorada, donde sólo los jugadores “originales” pasaron por el confesionario para votar, y muchos de ellos -previendo una placa negativa- no tuvieron problemas en nominarse entre sí,

El próximo lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, se realizará la Gala de Eliminación, por lo que uno de los participantes deberá abandonar la casa, y teniendo en cuenta cómo quedó definida la placa de nominados, se especula que el mano a mano final sea entre dos participantes fuertes.

Los jugadores en placa son Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso. Titi Tcherkaski fue la ganadora del juego semana y se transformó en la líder de la casa, por lo que cuenta con inmunidad.

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Los votos de la 12° Gala de Nominación

  • TAMARA PAGANINI: 2 para Mariela y 1 para Steffany.
  • YANINA ZILLI: 2 para Tamara y 1 para Juanicar.
  • LUANA FERNÁNDEZ*: 2 para La Bomba Tucumana y 1 para Hanssen. *votos anulados por Danelik Galazán.
Captura de pantalla 2026-05-22 a las 9.45.28a.m.

  • GLADYS LA BOMBA TUCUMANA: 2 para Cinzia y 1 para Luana.
  • CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Steffany y 1 para Charlotte.
  • EMANUEL DI GIOIA: 2 para Hansssen y 1 para Juanicar.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Juan Carlos y 1 para Cola.
  • MANUEL IBERO: 2 para Eduardo y 1 para Zunino.
  • Captura de pantalla 2026-05-22 a las 9.46.47a.m.
  • EDUARDO CARRERA: 2 para Hanssen y 1 para Cinzia.
  • TITI TCHERKASKI: 2 para Eduardo y 1 para La Bomba Tucumana.
  • FRANCO ZUNINO: 2 para Hanssen y 1 para Juanicar.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Mariela y 1 para Eduardo.
  • Captura de pantalla 2026-05-22 a las 9.47.50a.m.

La placa de nominados de esta semana en Gran Hermano Generación Dorada

  • Matías Hanssen 6 votos
  • Eduardo Carrera 5 votos
  • Mariela Prieto 4 votos
  • Cinzia Francischiello 3 votos
  • Steffany Pereira 3 votos
  • Juan "Juanicar" Caruso 3 votos
  • Tamara Paganini 2 votos
  • Juan Carlos JC López 2 votos
  • Charlotte Caniggia 1 voto
  • Gladys La Bomba Tucumana 1 voto
  • Luana Fernández 1 voto
  • Sebastián Cola 1 voto
  • Franco Zunino 1 voto

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