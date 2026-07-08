La impactante confesión de María Becerra: "De chica fui violenta"

LA REFLEXIONES DE MARÍA

"De repente, yo me juntaba con un amigo de la esquina y, a los dos años, no lo veíamos más porque le metieron un tiro por salió a robar y lo mataron. Esas cosas pasaban. Entonces, siento que de chica, yo era muy violenta", analizó, María, en palabras.

"Por eso, tenía relaciones violentas, tóxicas, controlaba... Era posesiva, de enseguida reaccionar con bronca tipo ´qué me dijiste la conc...de tu madre´, como de ir al choque. me costó mucho. Pero pasé por mucha terapia, por personas a las que lastimé, lamentablemente, personas que me lastimaron, también. Y creer", cerró, Becerra.