La impactante confesión de María Becerra: "De chica fui violenta"

La artista contó cómo fue su crianza en un barrio humilde y rodeada de todo tipo de realidades sociales. "Caminé la calle desde muy chica".
María Becerra, una de las cantantes más queridas de la música, habló de su infancia y contó detalles que no se conocían. Con la sinceridad que la caracteriza a la hora de las declaraciones públicas, la artista recordó: "A los catorce, hacía cualquier cosa. Me juntaba en la esquina y hacía cualquier cosa, con cualquier grupito de amigo".
"La verdad es que me creí en un contexto en el que nunca estuve rodeada de algodones... Caminé la calle desde que soy muy chica. Nací en un barrio de clase media baja. Yo iba a un colegio público, enfrente del colegio estaba el monoblock, a cinco cuadra estaba la villa... O sea, calles de tierra, normal", comenzó recordando María, durante una entrevista con Los 40.
"A los catorce, hacía cualquier cosa. Me juntaba en la esquina y hacía cualquier cosa, con cualquier grupito de amigos, me sentaba en el fondo, era de las que repetía de año. Era más que de inconsciente que de otra cosa, como que no le tenía miedo a nada. Y vivía en una barrio que veía todas las realidades".
"Tengo una familia de diferentes clases sociales y viví todas las realidades, todas las situaciones que te puedas imaginar. No quiero decir que un barrio de clase medio o un colegio público sea igual a violencia. No tiene por qué y, en muchas ocasiones, no lo es. Pero, en mi caso, sí lo era. Y yo me justaba con amigos que eran violentos", reflexionó, Becerra, en voz alta.
"De repente, yo me juntaba con un amigo de la esquina y, a los dos años, no lo veíamos más porque le metieron un tiro por salió a robar y lo mataron. Esas cosas pasaban. Entonces, siento que de chica, yo era muy violenta", analizó, María, en palabras.
"Por eso, tenía relaciones violentas, tóxicas, controlaba... Era posesiva, de enseguida reaccionar con bronca tipo ´qué me dijiste la conc...de tu madre´, como de ir al choque. me costó mucho. Pero pasé por mucha terapia, por personas a las que lastimé, lamentablemente, personas que me lastimaron, también. Y creer", cerró, Becerra.
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