República Folklore anunció su primera edición: quiénes partiparan del festival

Entradas: cuándo comienza la venta

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access. La preventa comenzará el miércoles 1° de julio a las 14 y estará destinada a clientes Visa Macro, con la posibilidad de financiar la compra en hasta nueve cuotas sin interés.

sU6aDux1VO_1300x655__1 Cazzu, Abel Pintos, Soledad y el Chaqueño lideran la primera edición de República Folklore

La venta general se habilitará el jueves 2 de julio, también desde las 14.00, con hasta seis cuotas sin interés para la misma tarjeta. Por el momento, la organización no informó los precios de los abonos ni de las entradas.

Tras el anuncio, la Comisión Directiva del Festival de Jesús María difundió un mensaje de apoyo al nuevo encuentro.

"Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país."