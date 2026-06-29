República Folklore anunció su primera edición: quiénes partiparan del festival

El encuentro se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, donde habrá tres escenarios y una propuesta que incluirá gastronomía regional, peñas y actividades culturales.
República Folklore ya tiene confirmada la programación de su primera edición, el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, el cual reunirá a más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios, con más de 12 horas de música en vivo durante cada jornada.
Entre los principales nombres del cartel figuran Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Nocheros, Cazzu, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Lázaro Caballero y Los Manseros Santiagueños. La programación también incluirá a Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Dúo Coplanacu, Ahyre, Nahuel Pennisi, Los Alonsitos, Facundo Toro junto a Nombradores del Alba y otros referentes del género.
Además de los recitales, la propuesta sumará una agenda de actividades vinculadas con la cultura popular. Habrá un patio gastronómico con comidas regionales, peñas, una pulpería tradicional, un Paseo de las Provincias con artesanías, industria y turismo, además de clases abiertas, pistas de baile y juegos criollos.
Según informó la organización, el objetivo es ofrecer una experiencia que trascienda los espectáculos musicales e incorpore distintos aspectos de las tradiciones argentinas.
Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access. La preventa comenzará el miércoles 1° de julio a las 14 y estará destinada a clientes Visa Macro, con la posibilidad de financiar la compra en hasta nueve cuotas sin interés.
La venta general se habilitará el jueves 2 de julio, también desde las 14.00, con hasta seis cuotas sin interés para la misma tarjeta. Por el momento, la organización no informó los precios de los abonos ni de las entradas.
Tras el anuncio, la Comisión Directiva del Festival de Jesús María difundió un mensaje de apoyo al nuevo encuentro.
"Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país."
comentar